СМИ: Власти хотят разделить с россиянами расходы на здравоохранение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не вся медицинская помощь должна оказываться бесплатно. Глава государства допустил, что некоторые услуги здравоохранения могут софинансироваться населением. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье, подчеркнул Путин.

Российский лидер впервые упомянул возможность софинансирования в социальных секторах, пишут «Ведомости» со слов ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. Это может говорить о том, что вопрос разделения финансового бремени на медицину с населением обсуждается в правительстве.

Соцопросы последних лет показали, что 41% россиян из всех групп доходности готовы софинансировать здравоохранение, отмечает Кузьминов. Однако стоит учитывать, что у людей с низким доходом может не быть возможности оплачивать дорогостоящие социальные услуги, а значит, нужно предусмотреть программы, дополнительно финансируемые государством, говорит эксперт.

По словам Виталия Омельяновского из РАНХиГС, тема обсуждается и в Центре стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина, в администрации президента и в Минэкономразвития. Предлагается определить перечень бесплатных услуг, а за остальные нужно будет доплачивать. Есть два варианта: первый – оплата за все понемногу, второй – лимитированное посещение поликлиник на бесплатной основе, остальное – на платной, за исключением инвалидов, детей или хронических больных.

В настоящее время речь идет о софинансировании ОМС в размере 2%, рассказал изданию чиновник финансово-экономического блока. Также обсуждается введение ответственности и за отказ от диспансеризации или вакцинации. Впрочем, пока неясно, каким образом будет происходить сбор денег, чтобы граждане понимали, за что они платят. К тому же платная медицина противоречит Конституции РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр экономразвития Максим Орешкин опровергли информацию о том, что власти обсуждают введение софинансирования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.10.17

Нефтеюганец отделался штрафом за многократные звонки о минировании. / В Свердловском арбитражном суде появились штатные мультипликаторы – премьера (ВИДЕО). / Куйвашев переназначил всех вице-губернаторов, на очереди – министры. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»