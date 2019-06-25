«Жизнь или кошелек»: российская медицина сильно больна

Оптимизация системы здравоохранения России привела к резкому ухудшению ситуации с медицинской помощью, и сейчас людей фактически заставляют жить по принципу «жизнь или кошелек». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее оценке, сложившуюся систему нужно менять. «Я не хочу, чтобы мы превратились в палату №6», – пояснила она.

Депутат напомнила, что недавно Госдума одобрила закон о паллиативной помощи, и подчеркнула, что в стране должна быть возможность «не только достойно уйти из жизни, но и достойно жить, и достойно лечиться».

«Медицина наша больна. Когда мы всей страной собираем деньги по смскам, чтобы спасти ребенка – это может и хорошо с точки зрения благотворительности, но это неправильно, – заявила Алимова. – У нас огромная казна, и при этом мы не находим денег для стариков и детей. Должно быть очень стыдно, потому что Россия по данным ВОЗ находится на 95 месте по доступности медпомощи детям. Из 35 млн детей лишь 12% можно считать по-настоящему здоровыми».

Пока же, напомнила коммунистка, спасают только тех, чьи родители успели собрать нужную сумму денег или сумели дозвониться на «прямую линию» главы государства. «Жаль, что у нас нет закона, который запрещал бы чиновникам разного уровня, депутатам, руководителям вывозить своих близких, детей лечиться туда, рожать или вообще самим уезжать за рубеж, – заявила парламентарий. – Если бы они оставались здесь, то видя эту ситуацию с медициной, они наверное старались бы сделать все, чтобы она достойно финансировалась».

Сейчас же, как отметила депутат, складывается такая ситуация, что «за простого гражданина решают, кто достоин жить, кто не достоин, и кому выдавать лекарства те, которые все-таки лечат». Алимова напомнила, что по федеральному закону о госзакупках контракт подписывается с тем участником, который предложит наименьшую цену. «Получается, что выигрывает тот, кто красиво упаковал строительный мел и приклеил на него замечательную этикетку», – сказала она.

«Мы что, действительно специально летально оптимизируем здравоохранение? Люди протестуют против закрытия ФАПов, родильных домов, больниц, количество медицинских учреждений с 2000 года сократилось вдвое», – подчеркнула парламентарий.

Как считает Алимова, работать должна не только высокотехнологичная медицина, за счет которой пиарятся чиновники от здравоохранения, но вся цепочка медпомощи, в том числе на муниципальном уровне, чтобы не пришлось самолетами возить пациентов в Москву, чтобы «делать клизмы, накладывать гипс или мерить давление». Она обратил анимание, что в 21 веке айфонов и Интернета в России люди вынуждены за три месяца записываться в электронную очередь, чтобы попасть на прием к врачу.

«Хочется спросить чиновников от медицины – что является показателем качества, наличие красивых просторных помещений с новейшим оборудованием, или все-таки здоровье граждан? Смертность увеличивается, почти 2 млн ушедших их жизни, половина от сердечнососудистых заболеваний, 300 тысяч от онкологических», – жестко заявила депутат. – А особенно негативно уничтожение здравоохранения сказалось на сельских жителях. Социальных аптек нет, автобусы не ходят, а порой ходят только по воскресеньям и только в одну сторону».

В качестве примера Алимова привела райцентр в Саратовской области, где в больнице из 250 коек оставили девять на население в 11 тысяч человек. «Система скорой помощи уничтожена, – констатировала она, пояснив, что и зарплата медработников не может называться деньгами. – Возвращаются такие заболевания, как корь. Палочка Коха уже висит на каждой дверной ручке».

Для исправления ситуации нужна федеральная программа финансирования районных больниц, считает парламентарий. Кроме того, необходимо сделать получение медицинского образования бесплатным и вернуть практику распределения специалистов из учебных заведений. «Вообще у нас в стране нас заставляют жить по принципу «жизнь или кошелек», – подчеркнула она, отметив, что из-за работы страховых компаний страдают и врачи, и пациенты. «Они за отчетами не видят ни пациента, ни врача. Эту систему нужно убирать», – считает парламентарий.

«Я не хочу, чтобы мы превратились в палату №6», – подытожила Ольга Алимова, покидая трибуну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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