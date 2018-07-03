Дооптимизировали: в России обострился лекарственный дефицит

В России обостряется дефицит лекарственного обеспечения населения и доступности медицинской помощи в результате проведенной «оптимизации» системы здравоохранения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый день», заявил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, судя по действиям минздрава РФ, чиновники не знают, как исправить ситуацию, а средства, выделяемые на закупку лекарств, тратят неэффективно.

«Если мы говорим о доступности лекарственных препаратов, здесь похвастаться особенно нечем. Только 1 из 6 больных сердечно-сосудистыми заболеваниями получает необходимую медикаментозную помощь. Только 20% больных онкологическими заболеваниями, нуждающихся в получении таргетных препаратов, их получают. Только 2% рынка составляют новейшие и инновационные лекарственные препараты, в то время как в современных странах Европы это 15%», – констатировал Куринный.

Депутат подчеркнул, что в сфере государственной помощи льготникам дефицит федерального бюджета составляет 90-95 млрд рублей, а в госзакупках – «откровенный бардак».

«Низкая доступность лекарств также связана с неэффективным использованием тех средств, которые выделяются. Бардак с государственными закупками откровенный. Цены закупочные в разных регионах отличаются в разы. Действуют коррупционные схемы, а министерство здравоохранения находится в стороне», – заявил Куринный.

Парламентарий также обратил внимание, что Россия закупает зарубежные лекарственные препараты гораздо дороже, чем многие другие страны.

«Герцептин (лекарство, применяемое при раке молочной железы) Египет закупает централизовано в три дешевле, чем Российская Федерация. Индия, благодаря государственной программе закупает противовирусные препараты в 5 раз дешевле, чем РФ. А это тысячи спасенных жизней», – подчеркнул он.

Как считает Куринный, сегодня в сфере медицины сложился замкнутый круг: в соответствии с «майскими указами» президента РФ, заработную плату врачам и медработниками подняли, но финансирование здравоохранения не увеличилось.

«4% от ВВП на здравоохранение – это очень мало. Большая часть средств уходит на зарплаты, больным предлагают покупать лекарства самостоятельно, но докупать их все равно нужно, долги растут», – сказал он.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на проблему финансирования больничных стационаров. «Сколько не хватает в стационарном звене, мы на сегодня не знаем. Эти цифры, к сожалению, не озвучиваются. Я думаю, суммы колоссальные, но без подсчета невозможно принимать управленческих решений…», – подчеркнул коммунист.

«Я думаю, это вполне может привести к новой волне оптимизации. Потому что, к большому сожалению, указы президента выполнять надо – это требуют, а как осуществлять – никто не говорит», – заключил Куринный.

Напомним, с 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза с 10,7 тысяч до 5,4 тысячи. По экспертным оценкам, жители 17000 населенных пунктов не имеют возможности получить какую бы то ни было медицинскую помощь.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.18

Россияне теряют веру в светлое будущее: треть готовится к худшей жизни. / США провоцируют новый нефтяной кризис. / «Единая Россия» прикрылась Путиным: налоги вырастут по указу президента. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»