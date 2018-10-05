Минздрав требует запретить рекламу всех противомикробных лекарств

Министерство здравоохранения выступило с предложением ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019-2020 годах. Данная инициатива содержится в плане мероприятий по «реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности», который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам в России до 2030 года.

По данным РБК, Минздрав направил документ на согласование в 11 федеральных ведомств и в Российскую академию наук. По мнению экспертов, запрет на рекламу приведёт к снижению употребления подобных препаратов при самолечении и в перспективе – к снижению устойчивости микроорганизмов к противомикробным средствам.

Для запрета рекламы противомикробных препаратов Минздрав предложил внести изменения в статью 7 закона «О рекламе» (товары, реклама которых не допускается). По этой статье уже запрещены реклама табака, наркотических средств в том числе для медицинского применения, взрывчатых веществ (кроме пиротехники), абортов и продажи органов человека. На сегодняшний день реклама в СМИ всех рецептурных препаратов в России ограничена, но безрецептурные лекарства можно рекламировать без ограничений.

Стоит отметить, что фармацевтические компании – основные рекламодатели в России. По данным аналитического центра группы НСК, в 2017 году на них приходилось 23% от всего рекламного рынка в стране, или 95,8 млрд из 416,5 млрд рублей.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, запретит на рекламу этих препаратов не снизит объемы их продаж, поскольку производители найдут другие способы продвижения, прежде всего социальные сети и аптечные сети. Следовательно, потеряют в основном рекламные площадки.

Противомикробные препараты – это обширный перечень продукции, которая применяется при самых разных заболеваниях, начиная от боли в горле, заканчивая препаратами для лечения дерматологических, гинекологических или офтальмологических заболеваний.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.18

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