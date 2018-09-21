Минздрав: эффективность противовирусных препаратов и гомеопатии при ОРВИ не доказана, их назначение нецелесообразно

Министерство здравоохранения РФ выпустило новые рекомендации по лечению ОРВИ. Документ, чья аудитория прежде всего – практикующие врачи, уже произвел настоящий фурор в медицинской среде. Все дело в том, что чиновники от здравоохранения и Союз педиатров России наконец-то официально заявили, что различного рода противовирусные препараты никак не влияют на ход лечения больных с острыми респираторными вирусными инфекциями.

«ОРВИ – наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных, с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Поэтому очень важно разъяснить родителям доброкачественный характер болезни и сообщить, какова предполагаемая длительность имеющихся симптомов, а также убедить их в достаточности минимальных вмешательств», – сказано в документе.

В разделе «Консервативное лечение» сказано, что «доказательная база противовирусной эффективности других лекарственных препаратов остается крайне ограниченной». «Противовирусные препараты с иммунотропным действием не оказывают значимого клинического эффекта, их назначение нецелесообразно. Данные препараты развивают малодостоверный эффект. При ОРВИ иногда рекомендуются интерфероногены, но следует помнить, что у детей старше 7 лет при их применении лихорадочный период сокращается менее чем на 1 сутки, т.е. их применение при большинстве ОРВИ с коротким фебрильным периодом не оправдано», – говорится там.

Прошлись педиатры и Минздрав РФ и по гомеопатическим средствам, которые не рекомендованы для лечения ОРВИ, т.к. «их эффективность не доказана». Также в документе сказано, что использование антибиотиков не рекомендуется для лечения неосложненных ОРВИ, даже если болезнь в первые две недели сопровождается конъюнктивитом, ларингитом, крупом, бронхитом или бронхообструктивным синдромом. «Антибактериальная терапия в случае неосложненной вирусной инфекции не только не предотвращает бактериальную суперинфекцию, но способствуют ее развитию из-за подавления нормальной пневмотропной флоры, «сдерживающей агрессию» стафилококков и кишечной флоры», – говорят авторы документа.

В медицинском сообществе позитивно восприняли обнародование новых минздравовских рекомендаций. «Дождались! Это произошло в нашей жизни», – прокомментировал исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко.

Впрочем, у клинических рекомендаций, по большому счету, нет правового статуса. Как следует из названия, это лишь рекомендации, а следовать ли им – остается на усмотрении медицинского сообщества. Кроме того, документ уже обнародован, в частности, на официальном сайт Союза педиатров России, однако пока не подписан в профильном министерстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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