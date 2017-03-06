Более половины россиян признались в доверии к народной медицине

Публикации за 06.03.17

Более половины – 52% – россиян заявили о доверии к народной медицине. За семь лет доля тех, кто не верит в эффективность народной медицины, увеличилась на 10 пунктов (41% сейчас против 31% в 2010 году).

67% опрошенных «в той или иной степени» доверяют обычным врачам, а 28% – не доверяют. Эти данные практически не изменились по сравнению с предыдущим опросом в 2010 году – 67% и 30% соответственно, отмечает «Интерфакс».

Восточной медицине скорее не доверяют 52% опрошенных «Левада-Центром», доверие она вызывает у 30% респондентов. Около 16% признались в доверии к гомеопатии, ей не доверяют 64% россиян. В 2010 году этот показатель достигал 54%. 20% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Всего 9% россиян доверяют экстрасенсам​, причем этот показатель вырос на 3 п.п. за последние семь лет. Однако 81% опрошенных не считают, что услугам экстрасенсов можно верить.

По данным исследования Gfk об отношении россиян к своему здоровью, опубликованным в середине февраля, 28% россиян готовы заменить классическую медицину гомеопатией. При этом 70% опрошенных признались, что у них нет достаточной информации о лечении гомеопатическими препаратами.​

В феврале комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при РАН выпустила меморандум, в котором назвала гомеопатию лженаукой и, в определенных случаях, опасной для здоровья граждан практикой. Эффективность гомеопатии научна не доказана, подчеркивалось в меморандуме.

Опрос «Левада-центра» проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

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