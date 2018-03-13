Лоббизм и корысть. Ученый рассказал, кто и почему на высшем уровне защищает гомеопатию

Сегодня в Ельцин Центре в Екатеринбурге прочитал лекцию член комиссии по борьбе со лженаукой при Российской академии наук Василий Власов. В прошлом году комиссия прогремела на всю страну, выпустив меморандум о гомеопатических средствах, развенчав мифы о целебных свойствах подобных препаратов. Профессор Власов рассказал, почему Минздрав РФ по-прежнему не отказывается от гомеопатии и что надо сказать врачу, если он прописывает пациенту БАДы. Подробнее – в материале «Нового Дня».

«Прежде чем начать хулить наш Минздрав, я скажу, что природа создала человека с плохими глазами, зубами, да и мозг человека, который считается высшим достижением, очень несовершенен. Люди с трудом способны понять аргументы современной науки, зато склонны всерьез относиться к тому, что змеи когда-то говорили, а землю посещали пришельцы. Конечно, министр не должен к этим людям относиться, но во всех странах встречаются люди, которые склонны верить в целительную силу сахарных шариков. Гомеопатии не могут указать место в Британии, потому что в это верит влиятельный член королевской фамилии. Наш Минздрав в такой же позиции – не знаю, кто из них, но иначе объяснить невозможно. В законе о лекарствах написано, что гомеопатические средства – такие же лекарства, так что они должны допускаться [к применению в лечебных целях] на основании научных исследований. Но летом 2017 года минздрав выпустил приказ, как проводить экспертизу лекарств, в том числе гомеопатии – там написано, что эта экспертиза в отношении гомеопатии заключается в том, что мы должны доверять тому, что гомеопаты сказали. Потому что они сами не могут доказать, что в их шариках что-то присутствует. В США наложили запреты на гомеопатию, потому что для регулятора в США очевидно, что если нельзя доказать эффективность препарата, то нельзя рассматривать его как нормальное лекарство. Наши считают, что гомеопаты делают все по своим технологиям – разводят и встряхивают, потом еще раз разводят и снова встряхивают, и так далее – то пусть делают по своим правилам, пусть считают это лекарством. Я и другие члены комиссии, мы не против гомеопатии. Мы только против того, чтобы ее преподносили как научно обоснованные лекарства, чтобы общественные средства не тратились на это», – рассказал г-н Власов.

По его словам, речь может идти о лоббизме на высшем уровне, потому что это может быть кому-то выгодно. «Я бываю в Минздраве, но ни разу не видел, чтобы там был кто-то сумасшедший, там все нормальные люди. Гипотеза, что это [отношение официальных органов здравоохранения к гомеопатии] происходит из-за корысти, наиболее правдоподобна. Гомеопаты очень злились и кровью харкали после нашего меморандума. Но не смогли возразить. И пошли по пути преследования – один из авторов меморандума потерял работу, его уволил человек, который был раньше в Минздраве и разрешал гомеопатию, а теперь как директор института его уволил», – привел пример профессор.

Припомнили во время лекции в Ельцин Центре и другие случаи лоббизма в сторону лженауки, в частности знаменитые фильтры Петрика. «Огромнейшее по размерам ограбление России – вот что это было. Путем огромного напряжения сил и через суд, тянувшийся долго, удалось установить аферу. Потому что патентодержателем этих фильтров вместе с Петриком был тогдашний председатель парламента Борис Грызлов, помните такого?», – сказал он.

Профессор Власов рассказал, что реакция общества на появление меморандума о гомеопатии была неоднородной. «Нормальные люди, которые шариков сахарных не едят, они даже читать не стали – они и так знают. А те, кто мажет коленки алое и ему кажется, что ему это помогает, он чувствует себя обгаженным. А тут ему говорят, что он дурак. То, что Марья Сергевна выздоровела после натирания коленей соком алоэ, не говорит о свойствах сока алоэ. Это не доказывает ничего. Чтобы узнать, мы можем только в клинических испытаниях проверить, помогает это таким людям или нет», – объяснил он.

По словам Василия Власова, люди легко обманываются еще и потому, что шарлатаны мастерски владеют методами подтасовки фактов и манипуляции. «В 1993 году я участвовал в небольшой программе с онкологами в Саратове. Женщина, пришедшая к ним с раком молочной железы, исчезла на полгода, а вернулась, когда у нее грудь стала значительного размера – когда рак был гарантированно неизлечим. Оказалось, что она эти полгода занималась коррекцией биополя. Я пошел посмотреть на этого человека [который продавал эти услуги]. Там есть в самом центре с дореволюционных времен публичный дом, там снимал комнату этот человек. И лечил, например, желчнокаменную болезнь. Он поделился способом убеждения эффективности своих «пациентов». Он им предлагал промывать свой кал, чтобы обнаружить, что в результате его лечения выходят камни из желчного пузыря. Но суть-то в том, что они у всех практически, у кого такая болезнь, есть и выходят. И они промывали ежедневно и убеждались в «правдивости» его слов. Обман может быть очень эффективным. Пытаться разгадать его – дело абсолютно дохлое. Рациональный человек должен установить диагноз с помощью врача, а потом с помощью клинических рекомендаций лечиться. Каждый из нас может пойти на сайт национальной службы здравоохранения США и почитать там рекомендации по ведению практически всех болезней, правильно ли вам лечение предлагают. Это лучшие рекомендации, единственное, надо знать английский», – сказал ученый.

Слушатели лекции задали ему вопрос про БАДы, которые рекомендует почти каждому пациенту почти каждый врач. Однако и тут профессор указал на обман. «БАДы – это пищевая добавка. Их специально маскируют под лекарство, это способ маркетинга. Производство лекарств ограничено строгими требованиями. А БАДы можно производить как попало. Таких жестких требований и близко нет, все смягчено. Чтобы зарегистрировать лекарства, надо проводить клинические исследования или же коррумпировать Минздрав, а это тоже дорого, очень дорого. Поэтому производители БАДов идут по пути удешевления. Пищевые добавки, по-видимому, даже выгоднее [для производителей и продавцов], чем лекарства. Людям нравится идея быть здоровыми – и они покупаются на обманные аргументы, что можно стать здоровее. Но соль-то в том, что нельзя стать здоровее. Можно только выздороветь, вылечиться, победить болезнь. Есть врачи которые реально верят, что прием витаминов улучшит состояние здоровья. Значит, они недостаточно грамотные. Прием поливитаминов – есть исследования серьезные – не улучшают здоровье. Но идея людям нравится», – подытожил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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