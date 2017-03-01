Эксперимент в дагестанской школе: дети не знают математику из-за лени и зашоренности учителей

Публикации за 01.03.17

В России безвозвратно потерян так называемый средний сегмент математиков – остаются только те, кто не смыслят в ней ничего, и те, кто способен на гениальные открытия. Причиной тому – неверная стратегия обучения в средней школе, где учителя или боятся, или не хотят прививать детям пространственное мышление, и растят из них зубрил и заучек, хотя даже третьеклассник способен понять, как извлечь квадратный корень и что такое логарифмы.

Вчера в Ельцин-центре прошла открытая лекция ректора Университета Дмитрия Пожарского Алексея Савватеева. Разговор зашел и о проблемах нынешнего школьного образования. «Нужно привести школьное образование к такому состоянию, чтобы на мехматах можно было сразу вести высокую математику. Потому что сейчас перед этим еще надо пять лет учить, чему не научили в школе. Там, например, детей пугают неправильными дробями. А они все правильные. Надо просто научить школьника, что такое несократимая дробь – когда у числителя и знаменателя нет общих делителей. А не пугать его, приучая к одному в школе, а в вузе – к другому», – сказал Алексей Савватеев.

Он подтвердил, что советская математическая школа все еще считается очень сильной, но могла бы быть еще сильнее. «До революции в школах математику изучали по учебникам нашего великого ученого Киселева. Он дожил до 90 лет, выпустил 300 книг на 90 языках в 100 млн экземпляров. И советская школа была сильной только потому, что минимально отошла от учебника Киселева. А, например, в Португалии учат не так, хотя он был переведен на португальский. Почему? Не хотят напрягать своих детей. Сейчас XXI век, мир изобилия, в школе надо играть, а не напрягаться. Так считают», – отметил Савватеев.

Примерно к тому же идет и школьная математика в современной России. Если в начальной школе еще все делают правильно – учат сложению и умножению, то в средней, по словам ученого, занимаются не тем. «Там появляются формулы, куда надо подставлять числа. Это совсем не то. Начальная школа меня устраивает, хотя я бы добавил понятие множества. Что, например, сложение – это объединение двух множеств. И можно даже логарифмы решать геометрически в начальных классах. Или извлекать корень. Я был на открытом уроке у третьеклассников в одной школе в Дагестане. Начал рассказывать про корень – учительница, конечно, на меня руками замахала. «Это же проходят в седьмом классе. Им рано еще». А я спрашиваю девочку. Не помню, как зовут, пусть будет Зара. «Какое число нужно умножить на себя, чтобы получилось 9?». Она помолчала, подумала, а потом говорит – 3. Говорю мальчику: «Мухаммед, какое число надо умножить на себя, чтобы получилось 81?». Он тоже подумал и говорит – 9. Я его спросил, как он это понял. Он сказал, что просто представил перед глазами таблицу умножения», – рассказал Алексей Савватеев.

Он подчеркнул, что «сегодняшняя школьная алгебра – это заучивание».

По словам Савватеева, развивая пространственное мышление, можно научить детей доказывать и понимать. Простой пример – теория шести рукопожатий. По словам математика, это логарифм. Если взять за основу, что у каждого человека есть примерно 100 друзей. Если это число возвести в шестую степень (шесть рукопожатий), то получится цифра, с лихвой покрывающая погрешность.

Математик добавил, что самым мрачным периодом в истории математики в России стала середина 2000-х – наука пошла на спад, но теперь все пошло назад. «Открылся в Сочи центр «Сириус», где четверть деятельности посвящена именно математике – детей буквально снимают со школ и подвергают математизации. Появились мега-гранты. И топовый сегмент в математике спасен, а вот средний – потерян безвозвратно. И не только у нас, но и на Западе – в США и Европе – тоже. Только на Востоке его еще можно спасти», – отметил Савватеев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

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