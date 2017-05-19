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Общество

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Публикации за 19.05.17

«У нас нет будущего»: образование в России осталось на уровне XIX века, считает Греф

«У нас нет будущего»: образование в России осталось на уровне XIX века, считает Греф

Школы в России остались на уровне XIX века в подходах к обучению детей. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в своем выступлении на семинаре для директоров школ Подмосковья. По его словам, судьба страны находится в руках министра образования России – «самого важного в правительстве». «Если у нас плохой министр образования, если у нас плохая система образования, у страны нет будущего», – заявил банкир.

Греф назвал главной проблемой российской школы то, что она «осталась школой XIX века», передает RNS. «Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», – цитирует издание слова банкира. Греф при этом вспомнил высказывания министра образования Японии в 1850 году, написавшего, что «нынешняя система насильного образования не несет счастья школьнику, она создана для государства». «Лучше не скажешь», – подчеркнул он. Греф отметил, что основа обучения в современной российской школе осталась аналогичной той же, и это «гигантская проблема».

По его мнению, школа должна перейти от «преподавания знаний к преподаванию навыков», поскольку «навыки важнее знаний». Это главная трансформация, которую должна пройти российская школа, полагает он.

Банкир также отметил, что судьба образования в России, а, по сути, страны, зависит от министра образования, которого он назвал самым важным в правительстве.

«Самый важный министр в правительстве – это министр образования. Если у нас плохой министр здравоохранения, общество это может выдержать. Если у нас плохой министр экономики, мы поднапряжемся, но и это переживем. Но если у нас плохой министр образования, если у нас плохая система образования, у страны нет будущего, – заключил Греф». – Это самое страшное».

Напомним, в прошлогоднем опросе, проведенном исследовательским центром «Ромир», почти половина респондентов (47%) высказала мнение, что качество школьного образования в Советском Союзе было лучше, чем в современной России. Вместе с тем каждый пятый (22%) полагает, что качество образования осталось на том же уровне, что и во времена СССР. Об улучшении обучения в школе заявили лишь 15% жителей РФ. В этом в большей степени убеждена молодежь, хотя сравнивать они могут, видимо, только понаслышке.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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