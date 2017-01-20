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Общество

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Публикации за 20.01.17

Министр образования: «Я за возврат к лучшим традициям советской школы» / Из ЕГЭ окончательно уберут тесты

Министр образования: «Я за возврат к лучшим традициям советской школы» Из ЕГЭ окончательно уберут тесты

Министр образования России Ольга Васильева выступает за «возврат к лучшим традициям советской школы». «По отношению к школе я консерватор», – призналась она.

В интервью Васильева напомнила пословицу, что «все новое – это хорошо забытое старое». «Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?», – риторически спросила она.

По словам Васильевой, Россия – это «страна, уважающая знание», с пассионарным народом, который «не умеет мыслить мелко». Чем плоха эта наша традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, – это военные и послевоенные годы», – добавила она.

При этом Васильева подчеркнула, что любая школа должна выполнять базовый план, и призвала «аккуратней подходить к школьному расписанию». «В этом смысле семь-восемь уроков в день – явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно», – отметила она, добавив, что против отмены домашних заданий.

Говоря о ЕГЭ, министр рассказала, что в этом году из экзамена уберут тестовые задания – из всех предметов, кроме иностранного языка. «И это, как мне кажется, хорошо», – призналась она.

Также в этом году будут проведены проверочные работы в 11-м классе по всем предметам, которые не входят в ЕГЭ. «В этом нет никакого новшества. Такие работы идут каждый год. Просто в этом году они будут для всех по единым заданиям и в одно и то же время. Мое глубокое убеждение, что проверочные работы должны быть обязательными по всем предметам. Я за то, чтобы мы вернулись к тому принципу, что был заложен раньше: «Мой предмет главнее всех», – сказала Васильева. По ее словам, практику, когда натаскивают по одному-двум предметам в школе, «нужно прекращать».

Васильева привела пример: недавно была проведена проверка по русскому языку для ребят из вторых классов примерно в 30 тысячах российских школ. «Результаты – неутешительные. Очень большой процент детей просто не смогли составить предложение из представленного им набора слов. Я убеждена: такого быть в нашей школе не должно», – заключила она.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.01.17

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