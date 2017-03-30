Госдума решит судьбу трудового воспитания в школах / Общественно полезный труд – благо, считают сенаторы

Публикации за 30.03.17

Члены Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, предполагающий внесение поправок в закон «Об образовании». В частности, авторы инициативы – сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков – предлагают ввести в закон понятие «трудовое воспитание». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что «трудовое воспитание» подразумевает под собой «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов».

Сенаторы отмечают, что поправки подготовлены с учетом положений Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года, главная задача которой является «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями».

По мнению авторов законотворческой инициативы, отсутствие понятия «трудовое воспитание» в действующем законодательстве препятствует его внедрению в образовательный процесс школьников. «Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства. В связи с этим законопроектом вносятся изменения в действующее законодательство, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс», – уточняют сенаторы.

Кресс и Волков также подчеркнули, что «общественно полезный труд является основой всей системы трудового воспитания обучающихся». «В процессе систематического общественно полезного труда у ребенка формируются такие личностные качества, как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, ответственность, уважение к труду и достижениям, творческая активность и самостоятельность», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в середине марта Министерство образования и науки выступило против закрепления в законе «Об образовании» понятия «трудовое воспитание». Это произошло несмотря на то, что глава ведомства Ольга Васильева ранее неоднократно призывала вернуть трудовое воспитание в школы. Как отмечает «Коммерсантъ», депутаты с такой постановкой вопроса не согласились, указав, что без этого понятия в законе школы вынуждены платить штрафы за использование детского труда.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.17

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