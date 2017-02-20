Васильева поддержала введение обязательного ЕГЭ по истории / И пообещала, что с фальсификацией истории будет вестись борьба

Публикации за 20.02.17

Министр образования и науки России Ольга Васильева поддержала предложение о введении обязательного ЕГЭ по истории. Об этом она заявила сегодня на конференции «История в ХХI веке глазами школьников».

«В своём выступлении Галина Николаевна (Карелова – вице-спикер Совета Федерации – прим. ред.) отметила очень важную мысль, которую Совет Федерации поднимал не один раз о том, что по Отечественной истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть обязательно», – цитирует РИА Новости слова Васильевой.

«Но, – добавила министр, – понятно, что этот вопрос требует обсуждения, даты введения, это не сию секунду, это понятно».

Она также считает, что уроки современной истории XXI века должны проходить в школах не реже одного раза в месяц. Это необходимо «для того, чтобы можно было понять и обсудить с ребятами те события, которые происходят вокруг», отметила Васильева.

По ее словам, сегодня фальсификация истории России носит массированный характер, но специалисты должны и будут на это отвечать. «Потому что у нас замечательные историки, замечательный корпус отечественной истории. Этот вопрос уже носит, конечно, политический характер, вот эта фальсификация исторических событий, особенно нашего прошлого», – указала министр.

Она признала: «Да, в нашем прошлом были разные события. Но это наше прошлое, наша история, которую мы должны, во-первых, помнить, во-вторых, знать, в-третьих, охранять от той фальсификации, которая есть».

В настоящее время обязательными являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в этом списке окажется иностранный язык.

Москва, Зоя Березина

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