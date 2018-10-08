Нейростимулятор или нейросимулятор? Уральским студентам рассказали, как взломать мозги

В Екатеринбурге в рамках проекта «Акселератор УрФУ» прошла лекция популяризатора науки Тимофея Глинина, который презентовал свою разработку ‒ нейростимулятор BrainStorm, прибор, который способен «взломать мозг и заставить его работать». Впрочем, ученые предупреждают: метод может быть как полезен, так и бесполезен и даже опасен.

«Мир переживает нейробиологическую революцию. Нейрогаджеты ‒ приборы, которые взаимодействуют с мозгом, давно существуют и применяются в медицине, но в последние десять лет накопленные знания о принципах действия дошли до того уровня, когда технологии стало можно применять для здоровых людей для взаимодействия с их реальными когнитивными способностями и их улучшения. Больных ‒ десятые доли процентов от общей популяции, а технология может помогать любому здоровому взрослому человеку», ‒ сказал Глинин.

По его словам, суть нейростимуляции заключается в том, что два электрода ‒ положительно и отрицательно заряженные ‒ прикрепляются к голове, а «коробочка» вырабатывает постоянный слабый ток. «Как это действует на здоровых людях? В 2008 году все бросились изучать транскраниальную стимуляцию постоянным током (tDCS). Американские оборонщики опубликовали отчет о применении технологии для своих пехотинцев перед оправкой в горячие точки. Они проходили серию компьютерных тренировок, обучаясь умению обнаруживать скрытые угрозы ‒ тень снайпера, мину под машиной, различать мирного человека и опасного человека. И все, кто тренировался, поначалу не могли ничего различить, это было случайное гадание, но постепенно они учились, достигая эффективности 95%.

Ученые решили посмотреть, чем отличается мозг новичка от мозга профессионала. И они увидели, что если человека, который никогда ничего не видел, положить в томограф, то у него мозг похож на гирлянду, нет систематической активности. А если он чуть-чуть потренировался, уже другой результат. Паттерном активации мозга стала правая височная область. Ученые разместили электрод в этой зоне у людей, которые проходили тренировки. Причем поделили их на две группы – одним включали прибор, другим нет. И получили значительный результат: скорость обучения в первой группе уже на пятый день была в два раза выше. Это был вызов всей мировой науке, потому что такие показатели почти никто и никогда не получал. Но tDCS дает достоверный эффект, только если совмещается с тренировкой ‒ определенная область мозга должна выполнять свои функции, чтобы их усиливать», ‒ сказал он.

По его словам, впоследствии ученые стали перепроверять информацию и пришли к выводу, что стимулировать можно разные зоны и развивать способности, например, к изучению иностранных языков. «Ученым было интересно, как после курса tDCS ведет себя мозг. Когда заканчивался этап тренировки на стимуляторе, людям предлагали вспомнить, что они делали. Оказалось, что группа с плацебо в два раза хуже запоминала информацию», ‒ сказал Глинин.

Всего, по информации лектора, было опубликовано 500 независимых научных исследований, и ни в одном не заявлено о серьезных побочных эффектах. «Например, назывались головокружение, усталость, кожные эффекты. Но все они проходят за день», ‒ заверил он.

Разработчики российского нейростимулятора даже создали специальную брошюру, как пользоваться устройством, чтобы развить не только память и усвояемость материала, но и, например, математические способности, креативность мышления, сопротивляемость депрессии и даже спортивную составляющую.

Однако ученые предупреждают: не все так гладко. Как ранее писал «Новый День», у скептиков есть несколько доводов против нейростимуляции в домашних условиях. Во-первых, нейропластичность. О нем екатеринбуржцам рассказывал главред портала «Нейроновости» Алексей Паевский. «В принципе, не так важно, какая зона мозга за что отвечает. Потому что мы можем это менять. Мы можем менять функции мозга. В США был случай – мужчина пришел к врачам с жалобой на боль в ноге. Его долго проверяли и решили сделать МРТ, которое показало, что у него осталось всего 10% мозга. В детстве у него была гидроцефалия, и ему поставили трубку, которая откачивала жидкость, скапливающуюся вокруг мозга, потом ее убрали, и мозг по каким-то причинам стал разрушаться. При этом мужчина остался вполне дееспособным. Не очень умным – IQ всего 75, но у него трое детей, он коммуникабелен и вообще работает чиновником. Просто оставшиеся 10% взяли на себя функции всего остального мозга.

Да, у полушарий есть некая специализация, но она не жесткая. Ведь бывают же операции по удалению полушарий, но после этого человек продолжает работать двумя руками, ходить на двух ногах. Кстати, эксперимент вы можете провести сами. На Еbay продаются очки, они переворачивают картинку, которую вы видите. Если ходить в них недели две, не снимая, картинка перестает быть перевернутой, кора мозга перестраивает ее. И если потом очки снять, картинка снова окажется перевернутой. Но через какое-то время все вернется, картинка снова станет нормальной, уже быстрее, чем за две недели», ‒ рассказывал он.

Во-вторых, ученые считают, что технология «самостоятельной» транскраниальной стимуляции постоянным током пока еще слишком плохо изучена, чтобы применять ее на здоровых людях. В журнале Annals of Neurology еще в 2016 году вышла публикация за подписью 39 ученых из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании и Beth Israel Deaconess Medical Center, базовой больницы Медицинской школы Гарварда. В открытом письме они заявили о скрытых опасностях метода tDCS. «Изданные результаты исследований могут заставить самостоятельных tDCS-пользователей полагать, что они достигнут тех же самых результатов. Но есть множество причин, почему это не так. Для людей важно знать, что результаты tDCS могут быть непредсказуемыми. В некоторых случаях преимущества, создаваемые tDCS для когнитивных возможностей, могут возникать в ущерб другим. Мы не поощряем самостоятельное использование tDCS, поскольку не знаем, как стимуляция одного отдела головного мозга влияет на нестимулируемые области. Стимулирование одной области может улучшить способность выполнить одну задачу, но повредить способность выполнять другие», ‒ говорили ученые.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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