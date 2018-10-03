В Ельцин-центре немцы рассказали уральцам, почему нацизм – это плохо, но очень популярно (ФОТО)

В Ельцин-центре прошла лекция профессора департамента архитектуры и городского планирования Университета прикладных наук города Эрфурта Катрин Гроссман «Кто такие мы?». Она рассказала о том, почему в Европе и, в частности, в Германии растут националистические настроения и почему это плохо. «Новый День» приводит выдержки из выступления немецкого профессора.

«Вопрос «Кто такие мы?» ‒ повседневный, но он стал и серьезным политическим вопросом. К примеру, Франкфурт ‒ сегодня это город, разделенный на большинство и меньшинство. Он занимает первое место по численности мигрантов среди крупных немецких городов. В 2017 году их было 51,7 % населения. Немцы ‒ в меньшинстве. В других крупных городах мира ‒ Лондоне, Нью-Йорке ‒ тоже уменьшается белое население, так что миграция ‒ это нормальная тенденция современности. Мы живем в век миграции».

«Существует миф о том, что миграция связана с бедностью, но это неправда. Крайне мобильны напротив люди с высоким доходом. Согласно статистике ООН, в 2015 году мигрировали 250 млн человек. И из них беженцы – только 67 млн, хотя их перемещения тоже растут, потому что к политическим беженцам прибавляются беженцы из стран и регионов, где есть серьезные проблемы с окружающей средой. Глобальное потепление нарастает, и нет оснований думать, что миграция сократится».

«В Германии многие убеждены, что именно эта страна больше других принимает мигрантов. Но есть другие государства, где куда больше беженцев. Турция ‒ на первом месте, на втором ‒ Пакистан, на третьем ‒ Ливан. Большинство беженцев из горячих точек перемещаются в соседние страны. Хотя если мы посмотрим на Европу, на страны, в которые подают больше всего заявлений на предоставление убежища, то Германия действительно лидирует по поданным и одобренным заявлениям».

«В Германии появилось множество организаций националистического толка, которые выступают против миграции. Например, PEGIDA – Патриотические европейцы против исламизации запада. Она возникла шесть лет назад, прославилась демонстрациями в Дрездене и Лейпциге. У этого движения есть разные тени, в том числе агрессивные нацисты. Популярный лозунг ‒ «Мы ‒ народ», который последовательно заимствуется разными политическими силами, в том числе правыми, которые претендуют на то чтобы представлять немецкий народ».

«Им противостоят космополиты, которые выходят на улицы с лозунгом «Нас больше». Они ратуют за разноцветную Германию. Так что далеко не вся Германия поддалась правым настроениям. Наш канцлер Ангела Меркель в 2015 году заявила: «We can do it», то есть «Мы можем это сделать», можем принимать и помогать мигрантам. Но кто эти мы»?

«Как нас учит социальная теория, «мы» существует только потому, что есть «они». Чтобы состоялась твоя группа, должна существовать другая, которой ты противостоишь. Создание воображаемого другого ‒ это мощная социальная практика. Проблема в том, что это практика постоянного проведения границ между «нами» и «не нами», практика конструирования идентичности, которая на самом деле ‒ только воображаемая. И она дает возможность манипулирования твоей групповой принадлежностью».

«Партия «Альтернатива для Германии» – совсем свежая тенденция немецкой политической жизни, которая пропагандирует строгие ограничения на иммиграцию, обличает прессу Германии как лживую, не чурается устанавливать связи с другими неонацистами. Она вошла в блок немецкого парламента вместе с другими консервативными партиями. И сейчас очевиден сильный рост популярности правых. Особенно ‒ в Восточной Германии».

«Согласно опросам, примерно 20 % жителей Германии имеют опыт миграции. Это или иностранцы с собственным опытом миграции или те, кто родились уже здесь у родителей-иностранцев. Всех остальных ‒ 80 % ‒ на жаргоне называют «бионемцы». Но интересно, что во второй половине ХХ века после Второй мировой войны в Германию перебрались 12 млн человек. И с учетом этого факта миграция в бэкграунде есть у куда большего числа тех, кто считается «бионемцами».

«Так что же лежит в основе взлета национализма и популизма? Есть разные версии. Первая – это обездоленность. Большое число людей не имеют возможности жить нормально. После Второй мировой Германия была обществом движения вверх на социальных лифтах, а сейчас многие идут вниз, и потому сердятся на мигрантов. Но действительно ли замедлилась социальная мобильность? Безработица в Германии снижается, а доходы продолжают расти. Правда, это в среднем. Те, у кого и так всего полно, продолжают богатеть, а бедные продолжают беднеть. С другой стороны, если мы посмотрим, кто голосовал на выборах за правых, то это далеко не только представители низших слоев населения, а представители всех классов. Но в особенности ‒ люди со средним доходом, чья профессия не требует интеллектуальных усилий. Планктон». «Исследователи пытались выяснить, есть ли региональный фактор популярности правых. Это объяснение предлагала саксонский министр интеграции Петра Кеппинг. Она считает, что рост правых настроений ‒ следствие травмы после объединения Восточной и Западной Германии. Почему восточная часть страны демонстрирует высокую поддержку националистов? Это опыт депрессивных маленьких городов, где людям годами указывали на то, что они ‒ второй сорт по сравнению с западными немцами. Это хроническое неуважение привело к травме».

«Еще одну важную роль играют социальные сети. В потоках информации продвигается послание «Мир полон мигрантов-преступников», идет пропаганда теории заговора. Все это сдвигает консенсус».

«Кроме того, причиной мог быть кризис 2008 года. Национальные правительства пытались справиться с ним, но первыми они спасали банкиров, и степень разочарования людей была велика».

«Все варианты популярности неонацизма указывают на разное понимание справедливости. Есть ли решение у этой проблемы? Я считаю, что нет. Но у меня нет и сожаления по этому поводу».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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