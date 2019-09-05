Нехватка врачей, больницы-долгострои и разруха в палатах: о чем свердловчане могут рассказать Скворцовой (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу, 13 сентября, у жителей Свердловской области появится еще одна возможность привлечь внимание федеральных властей к непростой ситуации в региональном здравоохранении.

Как сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития РФ, в пятницу, 13 сентября, в 10:00 по московскому времени, состоится прямой эфир «Министр на связи», где Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Отправить министру вопрос можно по электронной почте.

Как уже неоднократно сообщал «Новый День», проблем в отрасли в Свердловской области хватает. Из последних – скандал, который вышел на федеральный уровень: массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно на позапрошлой неделе, а уже с 26 августа ситуация получила развитие. В Тагил отправили «вахтовиков» из Екатеринбурга – врачам пообещали до 150 тысяч рублей в месяц. Свою позицию представил Кремль – оперативнее, чем местные власти. «Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вслед за тагильскими медиками о тяжелых условиях труда поведали качканарские, но пока конфликт вроде бы удалось разрешить.

В Тагиле увольняются врачи

Немало проблем и с самими зданиями, в которых расположены медучреждения. Например, депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин напомнил «Новому Дню» о примере, который на слуху уже лет, наверное, пять. «Это поликлиника на улице Декабристов в Екатеринбурге. Говорят, что ее вот-вот откроют, что она в приоритете, а по факту – город ее построил, а оснастить не может, на это нужна помощь минздрава, которая все время отодвигается», – рассказал он. Действительно, как уже писал «Новый День», пока здание пустует. Последняя заявленная дата ее открытия – начало 2020 года.

Еще один «легендарный» долгострой – многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле. Ее начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. Только в мае этого года было принято, наконец, принципиальное решение: достраивать не будут. Губернатор Куйвашев обещал, что подготовят совсем новый объект, с нуля, но дальше слов пока не пошло.

Регулярно заниматься больницами приходится и прокуратуре, реагируя на сообщения в соцсетях и СМИ. Весной этого года в первоуральской больнице проводилась проверка следственного комитета и прокуратуры после распространения в соцсетях видео, на котором пожилая женщина со сломанной ногой с большим трудом спускается по лестнице из травмпункта, расположенного на втором этаже. В поликлинике ГБ установлен лифт, но в тот период он не работал. В июне та же больница снова привлекла пристальное внимание после истории о сбежавшей из медучреждения пенсионерке с переломом позвоночника. Сейчас в этой больнице нашли новые нарушения.

По мнению еще одного собеседника «Нового Дня» из медицинских кругов, первое, на что должны обратить внимание органы власти, – это онкология. В Екатеринбурге злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смерти. При этом муниципальные больницы могут лишь проводить профосмотры (на которые люди не всегда идут охотно) и выполнять амбулаторное лечение. Основную помощь при онкологических заболеваниях оказывает областной онкодиспансер. В этом году появилась информация, что у диспансера есть проблемы с проведением конкурсных процедур, в частности – на поставку лекарственных препаратов и на проведение техобслуживания медицинского оборудования. Официально эту информацию в учреждении так и не подтвердили.

Добавим, что свердловчане постоянно пытаются донести свои медицинские проблемы до главы региона. Стоило Евгению Владимировичу 26 августа написать в соцсети, что он держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, в ответ посыпались гневные комментарии свердловчан, написавших, что проблема с острой нехваткой врачей актуальна для всего региона. Несколько подписчиков попросили губернатора обратить внимание на ситуацию в Каменске-Уральском. «Хирургическое отделение отсутствует, рожениц доставляют в Екатеринбург на вертолете. Ужас!» – возмущается Ирина Ерофеева. На недоступность медицинской помощи жалуются жители Качканара, Алапаевска, Сысерти, Ивделя. Две тысячи жителей серовского микрорайона Лесозавод после «реформаторских процессов» лишились доступной медпомощи и вынуждены ездить в город.

Жители жалуются на отсутствие доступной помощи

В Новой Ляле «большие проблемы», в Богдановиче «полный бардак», а жители Тугулыма вынуждены ездить за лечением в Тюмень, пишут пользователи. Многие отмечают и перегруженность больниц в Екатеринбурге, где пациенты по нескольку часов ждут в очереди на прием к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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