Песков возложил ответственность за зарплаты медиков на местную власть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков, в том числе в Нижнем Тагиле, где хирурги из-за высокой нагрузки массово писали заявления об увольнениях.

«Вы знаете, что существует собственно главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется, – это поддержание зарплат врачей на уровне выше, чем средняя по экономике, не ниже, чем средняя по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим. Там, где по какими-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли федеральные власти системно реагировать на проблему низких зарплат врачей в регионах, сообщает РИА "Новости".

У региональных властей, по крайней мере, свердловских, мнение иное. Вчера скандал в Нижнем Тагиле прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Ситуация в Нижнем Тагиле – это результат слабой работы главных врачей с конкретными врачами», «За это, в том числе, главный врач будет нести ответственность. Также есть доля ответственности министерства здравоохранения, которое должно мониторить эти процессы. Мы сейчас решаем, какова здесь доля ответственности министерства здравоохранения Свердловской области», – комментировал Креков. А депутат Госдумы Алексей Балыбердин, который избирался от Нижнего Тагила, назвал врачей саботажниками.

Впрочем, ситуация с низкими зарплатами и высокой нагрузкой – это проблема далеко не только Свердловской области. В Пятигорской центральной городской больнице недавно уволились завотделением травматологии и его коллеги, это все отделение травматологии.

В ЯНАО, богатейшем регионе страны, медики находятся в подобных же условиях: редакция РИА «Новый День» публиковала обращение, которое подписано коллективом надымской районной больницы. Медики жаловались на то, что решения о распределении премий и финансировании отделений ничем не мотивированы, и даже сами врачи не могут попасть на прием к специалистам в поликлинике.

В Тюменской области медики возмущаются данными органа статистики, который насчитал среднюю зарплату младшего медперсонала в 45 тысяч рублей – в реальности доход не превышает 20 тысяч рублей. Врачи были удивлены «зарплатам» в 90 тысяч – они указали, что получают около 30-50 тысяч. О подобных проблемах заявляют медики и из других регионов страны.

Нижний Тагил, Москва, Елена Иванова

Нижний Тагил, Москва. Другие новости 28.08.19

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