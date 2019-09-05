У Куйвашева нет вопросов к минздраву: кабмин в два счета принял новую медицинскую стратегию до 2035 года

Сегодня на заседании областного правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева был принят новый программный документ: «Об утверждении стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с коротким докладом выступил глава областного минздрава Алексей Цветков. На самом заседании прозвучали только общие слова: повышение доступности первичного звена, оптимизация маршрутизации пациентов, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Весь доклад занял не больше трех минут. О текущих проблемах в отрасли министр ничего не сказал, а губернатор Евгений Куйвашев – не спросил.

Напомним, недавно в Свердловской области вспыхнул скандал, который вышел на федеральный уровень – массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно на позапрошлой неделе, а уже с 26 августа ситуация получила развитие. В Тагил отправили «вахтовиков» из Екатеринбурга – врачам пообещали до 150 тысяч рублей в месяц. Свою позицию озвучил Кремль – оперативнее, чем местные власти. «Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А после этого заявления министр здравоохранения области Андрей Цветков вышел из отпуска и отправился в Нижний Тагил.

Добавим, что доступность первичного звена как стратегическая задача была поставлена перед свердловским здравоохранением и ранее – в программе «Пятилетка развития», с которой Куйвашев шел на выборы губернатора. «Развитие здравоохранения, доступность первичной и скорой медицинской помощи» – так звучал один из пунктов программы. Предполагалось достичь к 2021 году показателя в 100 процентов в обеспечении населения первичной медицинской помощью.

К настоящему времени, вероятно, приблизиться к этому уровню не удалось. Депутат свердловского заксо Вячеслав Погудин отметил: «На сегодня только могу подтвердить, что пока не все хорошо, есть проблемы с доступностью в поликлиническом звене. Это связано, в первую очередь, с нехваткой кадров. И эту задачу надо решать. Потому что это и есть то самое главное, от чего зависит все остальное: запущенность болезни, уровень смертности. Мы очень многое можем изменить даже и до 2021 года, если принять меры: повысить престиж профессии медицинского работника, уровень зарплаты, предоставлять медикам жилье, словом, создавать такие условия, чтобы они из поликлиник не уходили. Но, конечно, для этого потребуются и время, и средства». Как раз эти задачи – работа с кадрами. Оснащение поликлиник и повышение престижа профессии звучали и в «Пятилетке» губернатора, продекларированной в 2017 году.

Но спустя два года принятие новой «Стратегии развития здравоохранения» проходит на фоне массовых увольнений врачей, жалоб медперсонала на низкую зарплату, отсутствие премий и огромную нагрузку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

На покупку акций КРСУ Свердловская область потратит более 750 млн рублей. / Выбросы в атмосферу от автотранспорта за год увеличились на 22 процента. / Глава минобраза сделал заявление после задержания подростков, готовивших массовое убийство в школе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»