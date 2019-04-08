«Полгода учреждение живет непонятно как». Пациенты онкодиспансера могут остаться без лучевой терапии до июня (АУДИО)

В распоряжении «Нового Дня» оказалось аудио, на котором предположительно записано одно из собраний, которое проводил главврач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Речь на нем шла о проблемах с проведением конкурсных процедур на 2019 год. Как говорят сотрудники медучреждения, утверждение плана-графика подачи заявок в отдел ресурсного обеспечения на год (проще говоря – списков того, что необходимо закупить для нормальной работы медучреждения) должно было пройти еще осенью прошлого года. Однако фактически процедуры начались только в конце марта. В этом работники медучреждения винят главврача Елишева, он, в свою очередь, распекает подчиненных.

Кто именно виноват в ситуации, вероятно, разберется Росздравнадзор – ранее «Новый День» уже писал, что ведомство проводит проверку в СООД по обращению депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина. Однако аудиозапись подтверждает жалобы пациентов, которые рассказывали, что не могут получить лечение, в том числе – из-за того, что оборудование для лучевой терапии не работает.

Агентство публикует расшифровку аудиозаписи собрания, на котором предположительно главврач Елишев распекает подчиненных. Речь идет, по словам работников СООД, о документе, в который входят все позиции закупа – от лекарственных препаратов для пациентов и обслуживания специальной медицинской техники до договора на питание пациентов.

«Елишев: …Это основная часть линейного ускорителя электронов, который предназначен для проведения лучевой терапии. А вы знаете, что сейчас вот эти магнитроны не работают, линейные ускорители не работают, отделения лучевой терапии не могут выполнить план госзаказа? Знаете или нет? Планировщики. Если вы документы отправляете на согласование, ноги-руки к этим документам, кому отписаны, кому приняты. Если даже не согласуют, мы что потом – будем сидеть и искать новый вариант действий? У вас должно всегда быть несколько вариантов выхода из критической ситуации. Поломка оборудования, на котором лечится не один пациент в год. Лучевую терапию у нас проходят до пяти тысяч человек в год.

Подчиненные: Ставки-то эти согласованы кураторами. Дальше они отправлены…

Елишев (перебивая): У меня вопрос простой: когда выйдет аукцион и когда будет отремонтирован магнитрон? Меня ваша внутренняя кухня вообще не интересует. Я сижу с вами не из-за собственного удовольствия и любопытства. А сижу и разговариваю, потому что у нас по целому ряду позиций, которые вы должны были обеспечить совместно с кураторами, которая ваша составная часть контрактной службы, целый ряд позиций находятся непонятно в какой ситуации. Одних нет, по другим вообще никто не знает, чего будет. По магнитрону подытожимся. Когда у нас будут аукционы?

Подчиненные: Ну, документация подана… Мы переделывали буквально сегодня…

Елишев (снова перебивает): Меня интересует, когда восстановится работоспособность линейных ускорителей.

Подчиненные: В апреле будут заключены контракты.

Елишев: Когда восстановится работоспособность линейных ускорителей?

Подчиненные: Ну, 30 дней от даты заключения контракта… То есть в мае…

Елишев: В мае будут проведены работы по восстановлению работоспособности? Заведующий отделением знает об этой ситуации, который эксплуатирует эти ускорители? В курсе, да? Он рад, наверно, этой ситуации? Хорошо. Когда вы планируете в течение года выйти на какую-то нормальную плановую работу?

Подчиненные: У нас получается, что за апрель, в крайнем случае – май, все техническое обслуживание подготовить. Часть запросов уже ушла...

Елишев: Я спрашиваю, когда вы планируете выйти на бесперебойную работу? Не когда кто-то где-то разместится, а когда ситуация будет исправлена?

Подчиненные: Фактически, наверно, начало июня.

Елишев: Ну, поздравить можно, наверно. Полгода учреждение в этом направлении живет непонятно как».

Audio Совещание в онкоцентре (АУДИО)

Напомним также, что «Новый День» ранее обращался с редакционным запросом на имя Владимира Елишева с просьбой прокомментировать ситуацию по закупкам СООД, в частности – на поставку лекарственных препаратов и на проведение техобслуживания медицинского оборудования. Однако в письме за подписью Елишева ни на один вопрос по существу ответов не было. «Изложенная в обращении информация является некорректной и не соответствует действительности», – такой формулировкой ограничились в медучреждении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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