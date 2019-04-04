Нет препаратов для химии, зато есть проблемы с закупками. В свердловском онкоцентре начата проверка Росздравнадзора

Неделю назад редакции уральских СМИ получили анонимное сообщение от лица сотрудников Свердловского областного наркологического диспансера. Оно было обращено к органам власти, каким – не указывалось, с просьбой провести проверку деятельности главврача Владимира Елишева и «грубейшим нарушениям, которые ставят под угрозу жизнь пациентов».

В бумаге было сказано, что в медучреждении «отсутствуют необходимые дорогостоящие медицинские препараты из-за проблем с планированием закупа», «отсутствует договор на обслуживание медицинской техники», «вопиющая ситуация складывается с подготовкой документации на закупку медицинского оборудования, т.к. технические характеристики, запрашиваемые докторами, которые непосредственно будут работать на данном оборудовании, меняются». В письме говорилось, что «в вопросе по закупкам услуг по организации питания видна явная заинтересованность определенных лиц» и о том, что «рацион и подача питания не изменилась», а лишь выросла цена – со 140 рублей до 306 рублей на человека.

Отдельно в бумаге были прописаны жалобы на заместителя главврача по общим вопросам Ольгу Мясникову. «Есть большие вопросы по нецелевому использованию бюджетных средств на регулярные зарубежные командировки заместителя главного врача по общим вопросам О.В. Мясниковой в Германию, Турцию, ее обучению в Москве, бесконечным затратам на командировочные и фуршеты», – сказано в бумаге.

Наконец, последним пунктом письма значилось нарушение трудового режима. «Главный врач в принудительном порядке заставляет оставаться на внеплановые собрания, которые длятся до 22:00 – 23:00 часов. На собраниях поведение главного врача переходит рамки дозволенного! Окрики, оскорбления, заявления, что «ваши проблемы с детьми меня не касаются, некому забирать детей из детского сада – увольняйтесь и забирайте». Требования предоставить объяснительные за отсутствие на такого рода «производственных собраниях» переходят рамки здравого смысла, а тем более вынесение выговоров и замечаний как работникам, так и руководителям структурных подразделений», – писали анонимы.

Редакция «Нового Дня», также получившая письмо, обратилась с запросом к главврачу онконцентра Владимиру Елишеву, в котором попросила прокомментировать каждый из шести пунктов жалобы, рассказать, с кем заключены контракты на питание больных и техобслуживание медтехники, и так далее. Спустя полторы недели пришел ответ за подписью главного врача с одной строчкой: «Изложенная в обращении информация является некорректной и не соответствует действительности». По существу вопросов в онкоцентре отвечать не стали, ограничившись этой фразой.

Вместе с тем авторы письма из числа сотрудников онкоцентра кроме своих слов ничем позицию не подкрепляют. На просьбу представить хоть какие-то доказательства описываемых нарушений (например, запись «производственного собрания») они отвечают отказом, ссылаясь на то, что в медучреждении начались проверки.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, он общался с пациентами окноцентра, которые подтвердили ему информацию об отсутствии в больнице медикаментов для проведения химиотерапии. По словам одного из жителей Свердловской области, на которые ссылается парламентарий, пациенту пришлось ехать в областной центр, прождать около двух часов в очереди на проведение процедуры, после чего медики сообщили ему, что препарата нет, поэтому химиотерапии не будет. Ионин, в свою очередь, обратился в федеральный Минздрав и Росздравнадзор. «В министерстве сообщили, что информацию передали в Росздравнадзор, который начал проверку в онкоцентре. О результатах обещали уведомить», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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