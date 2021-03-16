Прокуратура проверяет Свердловский онкодиспансер на нарушения при госзакупках

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга ведет проверку в Свердловском онкодиспансере. По данным «Нового Дня», проверка началась с сегодняшнего дня, 16 марта, и продлится до 13 апреля. «Предметом проверки является исполнение законодательства о контрактной системе, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, о противодействии коррупции», – говорится в решении о проведении проверки. Поводом стала публикация в «Уралинформбюро» «Картель в Свердловской онкологии»: журналисты рассказали о контрактах диспансера на ремонт, заключенные с фирмами, которые связаны с экс-депутатом заксо Арменом Карапетяном. Некоторые контракты находятся в открытом доступе, закупки после середины 2019 года недоступны из-за того, что онкодиспансер сменил форму собственности.

Об этом уже рассказывал «Новый День» – после того как диспансер вместо ГБУ стал ГАУ, он получил возможность проводить закупки так, чтобы в открытый доступ не попадала вообще никакая информация – ни о подрядчике, ни о деталях закупки. Еще ранее мы сообщали о проблемах с проведением конкурсных процедур на 2019 год, закупки тормозились, ситуация обсуждалась на собрании в диспансере. Из аудиозаписи следовало, что из-за разных проволочек пациенты могли остаться без лучевой терапии на длительное время. Добавим, накануне УФАС оштрафовало три компании за картельный сговор на госзакупках, и речь шла о закупке для свердловского онкоцентра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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