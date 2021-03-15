Фармкомпании, связанные с депутатом заксо, оштрафованы на 65 млн за картельный сговор

УФАС Свердловской области назначило штрафы трем фармацевтическим компаниям, которые связаны с депутатом заксобрания Свердловской области Александром Серебренниковым.

Как сообщили в пресс-службе управления, ООО «САВ-Фарм» оштрафовано на 25,5 млн рублей, ООО «САВ-Мед» – на 18,2 млн, ООО «Аптека «Вербена-Фарма» – на 21,3 млн рублей. Штраф назначен за картельный сговор при торгах на поставку «Паклитаксела» – противоракового препарата – для Свердловского онкологического диспансера. Контракт на поставку выиграла «САВ-Фарм», предложив 85 156 684 рубля, две другие компании заявили на копейку больше.

Ранее в УФАС заявили, что передадут в ГУ МВД по Свердловской области материалы для возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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