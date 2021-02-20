Свердловский онкодиспансер скрыл данные о закупках и потратил за два месяца бюджет предыдущего года

Свердловская область вошла в десятку регионов России, наиболее отстающих по цифровизации здравоохранения, оценивалась в том числе работа с порталом госзакупок. Департамент информационной политики уже заявил, что этому направлению будет уделено повышенное внимание. «Новый День» изучил, как развивается работа в единой информационной системе на примере Свердловского онкодиспансера. Как оказалось, за два месяца этого года диспансер провел закупки на ту же сумму, что в прежние годы тратилась за все 12 месяцев. Больница сменила форму собственности, получив возможность не отчитываться подробно о тратах. Причем в «переходный период» шла волокита с закупкой важного для диагностики рака оборудования. Подробности – в материале агентства.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» в июле 2019 года превратилось в государственное автономное учреждение. Такое изменение формы собственности и позволило изменить правила закупок: ГБУ обязаны покупать товары и услуги по строго регламентированному 44-ФЗ, где по общему правилу закупки должны идти конкурентным способом, а вся информация об условиях закупок, техзадании, участниках размещается открыто, то есть любой желающий может проверить, что покупало учреждение, кто заявлялся в качестве поставщика и насколько снизилась цена после торгов. С того момента, как онкодиспансер стал автономным учреждением, он стал проводить закупки по 223-ФЗ. По этому закону каждый поставщик сам определяет правила, организовывать конкуренцию (и, соответственно, давать возможность сбить цену) здесь не обязательно, выкладывать в общий доступ тоже. Каждое учреждение самостоятельно решает эти вопросы, и онкодиспансер выбрал максимально «закрытый» вариант работы: практически ни в одной закупке невозможно найти подробное ТЗ, поставщики, если закупка была конкурентной, скрыты за безликими обозначениями «Поставщик 1», «Поставщик 2».

По данным Seldon.Basis, ГАУ «Свердловский областной онкологический диспансер» провел 110 закупок на 1,12 млрд рублей. Самая серьезная сумма будет потрачена на аренду медицинского оборудования – 595 млн, это была закупка у единственного поставщика, исполнение продлится до 2023 года, но информация о том, какое именно оборудование диспансер берет в аренду, закрыта. За весь 2017 год медучреждение потратило 1,2 млрд рублей, за 2018-й – 10,09 млрд, и в эти годы закупки шли по 44-ФЗ. В 2019 году на закупках было потрачено около 4 млрд, причем более 2,1 млрд – по 223-ФЗ.

В 2019 году бюджет Свердловской области получил из федерального бюджета 666 млн рублей, трансферт шел в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здоровье». К ноябрю того года по программе диспансер заключил 31 договор, 26 из которых – по 223-ФЗ, причем только по 6 из них прошла поставка, остальные к середине декабря так и не были исполнены.

Так, затягивалась поставка цифрового маммографа (18,9 млн, исполнитель ООО «РБВ Медикал групп»), ангиографического аппарата (69 млн рублей, ООО «Хайнеманн Медицинтехник»), рентгенодиагностического комплекса (23,5 млн, ООО «С.П. Гелпик»), мультиспирального компьютерного томографа (62,5 млн рублей, ООО «Хайнеманн Медицинтехник»). «Надзорные мероприятия показали, что закупка вышеуказанного медицинского оборудования изначально планировалась диспансером в мае-июне текущего года посредством применения закона № 44-ФЗ, вместе с тем размещение извещений и конкурентные процедуры своевременно не проведены», – сообщалось в представлении прокуратуры Свердловской области на имя губернатора Куйвашева от 16 декабря 2019 года (имеется в распоряжении редакции).

В Свердловской области очень высокие показатели смертности от онкологии, 230,4 случаев на 100 тысяч человек, цифра превышает целевые показатели, однако важное диагностическое оборудование не закупили в максимально быстрые сроки по банальной причине. Диспансер в течение мая отправлял заявки, департамент госзакупок до конца мая выдал все экспертные заключения, но заявки в ЕИС не разместил. Вместо этого чиновники начали переписку.

«Рассмотрение заявок и переписка специалистов департамента и диспансера (посредством АРМ) растянута более чем на 40 дней», – говорится в представлении прокуратуры. 24-26 июня департамент разместил извещения, а 27 июня отменил закупки «по решению заказчика». Чье это было решение, известно. «Указанные необоснованные действия департамента совершены по распоряжению заместителя губернатора Свердловской области Чемезова О.Л.", – указано в документе.

В августе-сентябре диспансер закупки разместил. Важно, что в июле больница, как и многие другие учреждения в регионе, поменяла форму собственности – стала не бюджетной, а автономной. И большая часть контрактов на оборудование, деньги на которое выделялись из бюджета Федерации, прошла по «закрытому» 223-ФЗ. В конце февраля 2020 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков отправил Куйвашеву еще одно письмо, из которого следовало, что важное для диагностики онкологии оборудование было закуплено в конце 2019 года и по состоянию на 07.02 2020 года в медицинскую эксплуатацию введено не было, «обязательство региона по повышению качества и доступности предоставляемых услуг не исполняется», писал прокурор. В тексте также прямо говорится, что вся эта ситуация с волокитой по закупке ставила под угрозу эффективность освоения бюджетных средств и выполнения государственных задач.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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