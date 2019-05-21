Замороженную детскую многопрофильную больницу в Тагиле достраивать не будут

Детскую больницу в Нижнем Тагиле, которую начали возводить еще 20 лет назад, не будут достраивать. Планируется создание совсем нового объекта, с нуля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил на заседании заксобрания губернатор Евгений Куйвашев. «То здание строилось по старым нормам, современные технологии оно не подхватит, – сказал губернатор. – Новый участок будет выделен, мы сделаем новый, современный проект и будем его реализовывать. Думаю, начнём уже в следующем году».

Напомним, детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно.

Прошлой осенью было решено поставить вопрос ребром. До конца первого квартала межведомственная правительственная комиссия должна была решить, будет ли в Тагиле такой объект. А если да, то возможно ли использовать существующий фундамент, или строительство придётся начинать с нуля, и, возможно, в другом месте. Один из инициаторов возведения больницы, бывший вице-мэр Нижнего Тагила, а ныне депутат Вячеслав Погудин, уже тогда склонялся ко второму варианту

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