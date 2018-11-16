Единороссы склоняются к решению снести недостроенную детскую больницу в Нижнем Тагиле

В первые месяцы 2019 года Свердловские власти вместе с депутатами примут окончательное решение по судьбе одного из самых известных тагильских недостроев – детской многопрофильной больницы.

Но, как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с заседания согласительной комиссии, некоторые депутаты от «Единой России» уже открыто говорят, что смысла возвращаться к проекту нет, и недострой, в который вложено несколько сотен миллионов рублей, стоит просто снести.

Вопрос о судьбе стройки вновь поднял депутат Вячеслав Погудин, который когда-то принимал личное участие в проектировании больницы в качестве вице-мэра Нижнего Тагила. Погудин заявил, что ежегодное откладывание этого вопроса ещё на год напоминает ему «День сурка». «Пусть минздрав просто скажет, нужна эта больница или нет! – потребовал он. – 22 года она стоит там, на морозах, под уральским снегом, 22 года! Если она не нужна, может, срывать ее уже надо».

Его поддержал Владимир Терешков: «Пусть минздрав ответит, нужна или нет. Если нужна, всем миром навалимся, деньги найдём. Нет – забудем, как страшный сон».

«Двадцать лет стоит без консервации? Сносить однозначно, вот и Владимир Павлович Крицкий со мной перемигивается, он согласен. Тем более Вячеслав Викторович (Погудин) проектировал ее ещё по социалистическим нормативам», – заявил депутат Владимир Никитин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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