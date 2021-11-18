Вечная история: на согласительной комиссии по бюджету всплыл 20-летний тагильский недострой

Сегодня во время заседания согласительной комиссии по бюджету в заксобрании вновь возник призрак недостроенной детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Вопрос о сносе недостроя подняли два тагильских депутата – Вячеслав Малых и Вячеслав Погудин. Малых спросил министра строительства Михаила Волкова, верно ли, что проект демонтажа уже есть. Волков подтвердил, что это так, и добавил, что обсуждается вариант – выделить Нижнему Тагилу дотации на то, чтобы он снес объект сам. Как напомнил Вячеслав Погудин, губернатор говорил, что недострой снесут, а детскую больницу построят с нуля, но за два года ситуация не сдвинулась ни на сантиметр. «Просьба – принять окончательное решение, да – да, нет – нет», – заявил Погудин, имея в виду строительство новой больницы.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков ответил, что он с депутатом полностью согласен, и надо принять окончательное решение. «Но пока мы его принять не смогли», – признался он.

Добавим, что в ходе заседания Алексей Шмыков в целом обозначил позицию правительства по строительству соцобъектов следующим образом: «Надо закончить то, что начато. Не бросать стройки. А дальше уже и смотреть, в том числе с учетом экономической обоснованности. И не надо забывать, что у нас очень сильно подорожали стройматериалы. Все это мы еще будем предметно обсуждать».

Как уже писал «Новый День», многопрофильную детскую больницу в Нижнем Тагиле начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. Только в мае 2019 года было принято, наконец, принципиальное решение: достраивать не будут. Губернатор Куйвашев обещал, что подготовят совсем новый объект, с нуля, но дальше слов дело не пошло – пока не могут снести даже руины долгостроя.

Фото: «Между строк»

Нижний Тагил, Екатеринбург, Елена Владимирова

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