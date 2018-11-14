Снести нельзя достроить: Кулаченко и Погудин поспорили из-за детской больницы в Тагиле

Сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету вновь был поднят вопрос о достройке детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, который регулярно всплывает каждую осень.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос традиционно задал председатель комитета заксо по социальной политике Вячеслав Погудин. Ответ замминистра строительства Игоря Дубровина вновь оказался неутешительным: «Стоимость этого объекта на сегодня оценивается в 4 млрд рублей. Если в следующем году его начинать, если мы заходим на этот объект, то нам надо пахать, не останавливаясь, прямо до ввода в эксплуатацию. Для этого нам нужно заложить минимум 1 млрд рублей на 2019 год, а как я понимаю, таких объёмов нет. Предварительно этот вопрос перенесён на 2020 год».

Ещё жёстче депутату из Тагила ответила министр финансов Галина Кулаченко: «ещё около полутора месяцев назад минздраву дано поручение проработать этот вопрос и принять решение, вплоть до сноса и создания нового проекта. Губернатор ещё до своего отъезда сказал: «дайте мне решение по этому объекту, сколько лет я работаю здесь губернатором, столько лет его не могут решить». Мы даже не знаем, в каком она сейчас состоянии, что там с конструкциями», – заявила Кулаченко.

Напомним, больницу не могут построить уже почти 20 лет. Перед каждыми выборами она становится предметом для самопиара кандидатов. Например, в 2016 году кандидат в депутаты Госдумы Александр Петров обещал добиться выделения федеральных средств на этот объект. Выборы он выиграл, однако московских денег не появилось. Летом 2017 года кандидат в губернаторы Евгений Куйвашев сообщил, что проблема долгостроя будет доведена до президента Владимира Путина, и опять же есть основания рассчитывать на федеральные средства. Результат оказался аналогичным.

При обсуждении бюджета осенью прошлого года стрелки перевели на местную администрацию. «Я там первый раз был в 2004 году, когда главой был Диденко. С тех пор Тагил строил жилые районы, мосты, почему город не вкладывает в этот объект? Если бы город хотя бы пару лет давал по 300 млн рублей, сейчас разговор был бы совсем другим»,– заявил тогда депутат Владимир Терешков.

Сейчас в Тагиле новый глава, но похоже это вряд ли повлияет на ситуацию. Найти миллиард на больницу оказалось сложнее, чем в два раза большую сумму на конгресс-холл.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.18

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