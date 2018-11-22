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Четверг, 22 ноября 2018, 17:57 мск

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От кабмина потребовали срочно решить судьбу многострадальной тагильской больницы

Согласительная комиссия по бюджету поручила правительству не позже конца первого квартала 2019 года определиться с планами по строительству двух значимых социальных объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый из них – детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле. Ее начали строить более 20 лет назад, а потом заморозили на уровне одного этажа – кончились деньги. Вопрос о возобновлении строительства поднимался каждый год, но безуспешно. На этот раз решено поставить вопрос ребром. До конца первого квартала межведомственная правительственная комиссия должна решить, будет ли в Тагиле такой объект. А если да, то возможно ли использовать существующий фундамент, или строительство придётся начинать с нуля, и, возможно, в другом месте. Один из инициаторов возведения больницы, бывший вице-мэр Нижнего Тагила, а ныне депутат Вячеслав Погудин, склоняется ко второму варианту.

Второй объект, по которому до сих пор не принято решение, – новое общежитие училища олимпийского резерва. Министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт настаивает, что строить надо на месте старого здания, на улице Шаумяна (при этом старое ещё надо снести). Другая точка зрения состоит в том, чтобы построить общежитие для юных спортсменов в Академическом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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