Горздрав назвал пять видов рака, от которых чаще всего умирают екатеринбуржцы

Руководитель управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов отчитался перед думой о борьбе медиков с онкологическими заболеваниями на территории города.

Как сообщил чиновник, злокачественные новообразования занимают второе место по смертности среди населения Екатеринбурга. На первом месте остаются болезни системы кровообращения с показателем 48,8%, на третьем месте – отравления. В среднем от рака умирает каждый пятый горожанин (удельный вес 20,9%). По данным медиков, самыми опасными являются рак легких (чаще всего выявляется у мужчин с большим стажем курения), рак желудка и кишечника, рак молочной железы, рак предстательной железы. При этом заболевание на запущенных стадиях выявляется на пяти локализациях: молочная железа, кожа (меланома), шейка матки, щитовидная железа, прямая кишка (колоректальный рак).

Причинами высоких показателей запущенности онкологических заболеваний является низкий охват населения профилактическими осмотрами и отсутствие быстрого взаимодействия между муниципальными и городскими больницами в процессе лечения пациента, доложил Денис Демидов. Поэтому горздрав в первую очередь ставит перед собой задачу увеличить долю горожан в диспансеризации и наладить маршрутизацию пациентов. Также чиновник подчеркнул, что необходимо закупить цифровое оборудование для эффективного онкоскрининга. Для этого в Екатеринбурге планируется к 2024 году создать восемь онкоцентров на базе муниципальных больниц.

Озвученные сроки вызвали недоумение у части депутатов, так как вопрос о городских онкоцентрах обсуждался еще в декабре прошлого года. Тогда бывший руководитель горздрава Александр Дорнбуш объяснял, что на закупку нового оборудования для ранней диагностика рака понадобится 600 миллионов рублей, и предлагал просить деньги у области немедленно.

Денис Демидов пояснил, что сейчас основную помощь при онкологических заболеваниях оказывает областной онкодиспансер, а муниципальные больницы могут лишь выполнять амбулаторное лечение.

«У нас используется единый цифровой контур, который позволяет сразу записывать пациента на прием к онкологу при выявлении заболевания. Лечение – это прерогатива областного центра, разрозненно лечить в разных больницах нельзя, нужно проводить консилиум врачей. С нашей стороны мы готовы реализовать программу ранней диагностики рака», – отметил чиновник.

Галина Арбузова попросила главу горздрава взять на контроль муниципальную больницу №23, где, по ее словам, онкобольные и их родственники «проходят круги ада», но подробности не сообщила. Напомним, год назад рядом с этой больницей прямо на улице скончалась пожилая женщина, страдавшая тяжелой формой онкологического заболевания. По информации прокуратуры, в больнице ей отказали в оказании помощи, посоветовав обратиться в скорую. По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется и остается бесфигурантным.

Но в целом депутаты остались довольны отчетом Демидова. «В докладе не скрываются проблемы, но и есть перспективы лечения таких заболеваний. Я прошу протокольно отметить, чтобы программа по борьбе с онкозаболеваниями была приоритетной при рассмотрении бюджета на 2020 год», – заключил Константин Киселев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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