Пенсионерка с онкологией скончалась у больницы, где ей отказались помочь. Уголовное дело расследуется почти год

В Екатеринбурге 11 месяцев расследуется уголовное дело о смерти пожилой женщины, которая страдала тяжелой формой онкологического заболевания. Пенсионерка скончалась у больницы, где ей отказались оказать помощь, посоветовав обратиться в скорую. Инцидент произошел в июне прошлого года у больницы № 23 на улице Старых Большевиков. Как сообщали тогда в прокуратуре, женщина 1958 года рождения длительное время лечилась в связи с тяжелым заболеванием. «После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже», – сообщали «Новому Дню» в прокуратуре.

По факту смерти пожилой екатеринбурженки отдел СУ СКР проводил проверку. Следователи выяснили, что около 10 часов вечера прохожие обнаружили лежащую на земле женщину, которая явно нуждалась в медицинской помощи. «Очевидцы обратились в приемное отделение больницы, однако, с их слов, медики отказались осмотреть женщину и посоветовали вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшая через несколько минут СМП не обнаружила больную в указанном месте и снялась с вызова. Девушка, вызвавшая врачей, к тому времени также покинула место происшествия. Еще через час на телефон 03 поступил новый вызов от прохожих, которые сообщали о больной, лежащей на улице. Звонившие также сообщили, что персонал расположенного рядом медучреждения не стал оказывать помощь гражданке. На вызов прибыла вторая бригада скорой помощи, однако к тому времени женщина скончалась», – напомнили в полиции Екатеринбурга.

Там добавили, что уголовное дело в итоге было возбуждено по ч. 2 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». Расследованием занимается подразделение ОП № 14. Однако пока о фигурантах дела не сообщается. «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные обстоятельства инцидента, а также свидетелей произошедшего. Граждан, которые обладают какой-либо значимой для следствия информацией, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам +79827075596 или +7343356-42-14», – добавили в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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