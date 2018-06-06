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Среда, 6 июня 2018, 11:13 мск

Новости Екатеринбург

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Тяжелобольная жительница Екатеринбурга умерла на улице, выйдя из больницы

Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводят доследственную проверку по факту смерти женщины прямо на улице, недалеко от больницы № 23.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, умершая накануне вечером женщина родилась в 1958 году. В пресс-службе прокуратуры добавляют, что 5 июня она приходила в больницу №23 на улице Старых Большевиков. «Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже», – говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи выяснят точную причину смерти горожанки. Кроме того, они проверят, действительно ли врачи не отреагировали на слова очевидцев о женщине, умирающей неподалеку. Скорая помощь, вызванная прохожими, приехала слишком поздно – женщина уже скончалась.

Екатеринбург, служба информации

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