«А вдруг мы поставим губернатора в неудобное положение?» – обращение к Куйвашеву о создании онкоцентров застопорилось в гордуме

Екатеринбургские депутаты обратятся к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выделить деньги на создание онкоцентров в городских больницах для раннего диагностирования рака среди населения. На закупку медицинского оборудования требуется 600 миллионов рублей. Эти деньги уже предусмотрены федеральной программой, но город не сможет получить их, пока не будет детализирована областная программа по борьбе с онкозаболеваниями. В письме депутаты как раз просят главу региона прояснить этот вопрос.

Как сообщил и.о. начальника городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш, за последние 20 лет смертность от онкологических заболеваний вышла на второе место в Екатеринбурге. От злокачественных опухолей умирает каждый пятый горожанин. Горздрав разработал концепцию скринингов среди населения – требуется создать восемь амбулаторных центров, оснащенных лабораториями и специальным оборудованием. Специалисты даже подсчитали экономический эффект: лечение рака, выявленного на ранней стадии, в среднем обходится бюджету на 400 тысяч рублей дешевле. Но самое главное, городская программа позволит спасать не менее 400 екатеринбуржцев.

Однако рассмотрение обращения неожиданно застопорилось в думе. Новый вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов заявил, что с письмом нужно подождать, чтобы «не поставить губернатора в неудобное положение». По его словам, для начала нужно переговорить с министром здравоохранения Свердловской области о том, какая работа ведется в этом направлении. Но его не поддержали ни Дорнбуш, ни депутаты.

Главврач ОДКБ №1 Сергей Боярский сообщил, что когда проект обращения рассматривался в профильной комиссии думы, депутаты не владели полной информацией. На сегодняшний день удалось выяснить, что областная программа по борьбе с онкозаболеваниями на 2019 год есть, и в ней предусмотрено участие Екатеринбурга. Но развития программы на последующие годы не предусмотрено, поэтому письмо к губернатору нуждается в доработке. Другие избранники настояли, что корректировать документ нужно немедленно, так как «промедление смерти подобно».

В итоге депутаты меняли обращение на ходу, уже после заседания думы. Как сообщил спикер думы Игорь Володин, горздрав в целом согласился с правками. После согласования в юридическом управлении думы обращение, наконец, будет направлено в адрес губернатора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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