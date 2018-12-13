Стало известно имя нового главы горздрава Екатеринбурга

Мэр Александр Высокинский все-таки расторг договор с начальником городского управления здравоохранения Александром Дорнбушем.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», контракт с Дорнбушем был прекращен только что. По данным источников, смена руководства горздрава продиктована, в первую очередь, необходимостью прекратить политизирование вопросов, связанных со здравоохранением. «Минздрав и горздрав должны работать в тесной связи для оперативного решения всех проблем, в том числе связанных с онкологическими заболеваниями населения», – говорят в мэрии.

Новым главой горздрава будет назначен главный онколог Денис Демидов.

В пресс-службе администрации города сказали, что им о смене руководства горздрава пока не известно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.12.18

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