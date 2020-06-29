«Диабетики с пневмонией сидят в холодной палате», – в Екатеринбурге пациенты часами ждут лечения в ковидариях

Жители Екатеринбурга, госпитализированные с коронавирусом и поражениями легких, часами ждут лечения в ковидариях в нечеловеческих условиях. Мест в палатах нет, и новым поступившим приходится ждать – иногда почти сутки, когда освободятся койки. Об этом «Новому Дню» рассказала екатеринбурженка Татьяна, которая сама оказалась в такой ситуации.

Восемь дней назад у девушки взяли тест на коронавирус. Всю неделю к ней приходил терапевт, но специфического лечения не было – высокую температуру, кашель и заложенность носа с отсутствием обоняния лечили «стандартными» средствами. Вчера пришел результат – оказалось, что у нее Covid-19. Днем в воскресенье Татьяна вызвала скорую помощь. Именно на эту службу сейчас возложили обязанность по госпитализации пациентов с коронавирусом. По последним данным, число вызовов СМП в Екатеринбурге за сутки выросло с 1200-1300 до 4 тысяч. Так в горздаве объясняли задержку приезда экстренных бригад медиков к пациентам. Татьяна дождалась скорую только сегодня – ее забрали в 4 часа утра.

Сначала девушку отвезли в один из КТ-центров, где сделали томограмму и взяли еще анализы. После ее привезли в один из ковидариев – в областной противотуберкулезный диспансер на Чапаева, 9. Но оказалось, что свободных коек там нет. «Сначала я ждала в коридоре. Потом открыли какие-то старые палаты – там есть кушетки, но очень холодно, нет ни подушек, ни одеял, ничего», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Вместе с ней в палате-передержке находятся еще две пациентки – одна ждет распределения с часу ночи, другая – с восьми часов вечера воскресенья. У обеих женщин диабет. Все это время пациентки с пневмонией сидят в холодном помещении без еды. Родственники готовы привезти им теплые вещи и еду, но передавать что-то в ковидные госпитали нельзя. «Мы уже не знаем, чего ждать и сколько еще ждать», – сказала Татьяна.

Отметим, ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что в Свердловской области в сутки излечивается больше пациентов, чем заражается. Его слова подтверждаются официальной статистикой, однако областной оперштаб готовится развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за нехватки мест в больницах. По последним данным, во всем регионе развернуто 6 088 специализированных коек. При всем этом, в оперативном штабе Свердловской области сообщали ранее, что «ситуация с загруженностью медицинских учреждений не вызывает на данный момент серьезных опасений медицинского сообщества». «Действительно, несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших Covid-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполенными – ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение. При этом говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются, и госпитализируются новые больные Covid-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50-100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно. В отдельные дни этот показатель бывает вдвое больше», – заявили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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