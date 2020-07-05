Житель Екатеринбурга пожаловался на плохое питание в ковидарии

Житель Екатеринбурга Сергей Шестопалов в фейсбуке пожаловался на плохое питание в больнице ЦГКБ № 24, где он лечится от коронавируса.

«Мы получаем кучу сильно действующих препаратов, включая антибиотики, поэтому очень важно правильно питаться. В этой больнице питание организовано отвратительно. Привозят в пластиковой одноразовый таре настоящие помои. Даже крупу нормально сварить не могут, не говоря про более сложные блюда.

Неупотрибимые сочетания: сладкая манная каша с безвкусной сосиской, недоваренная гречка с минтаем, котлеты скрипят на зубах, все каши переслащеные, напиток – приторный чай. Очень много хлеба. Салаты? Нет, не слышали», – рассказал он. В доказательство своих слов он разместил фото с одноразовой миской, где в молочной каше утоплена сосиска. Автор поста указывает, что не только пациентов кормят такой едой, но и медиков тоже.

«Евгений Ройзман, говорил что в 40-й кормят хорошо, может быть и в Коммунарке тоже хорошо кормят, но тут просто трэш. Думается не только тут, а во всех обычных городских больницах Екб.

Может быть этот пост увидят люди из администрации и возьмут ситуацию на контроль», – отмечает Сергей Шестопалов.

Добавим, ранее жительница Екатеринбурга Татьяна пожаловалась на нечеловеческие условия для тех, кто ждет лечения в ковидариях. После КТ ей пришлось ждать распределения в больницу, где были бы свободные места, – ожидание проходило в областном противотуберкулезном диспансере на Чапаева, 9, где было довольно холодно, но не было одеял. Родственникам запретили передавать теплые вещи.



Екатеринбург, Людмила Прокофьева



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