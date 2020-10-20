Чиновник о шестичасовом ожидании скорой: «Это не так и много»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге сообщил, что нагрузка на скорую помощь выросла из-за тех, кто обращается в СМП с симптомами коронавируса. «Скорая работает с очень серьезной нагрузкой, сохраняя 20-минутное время доезда на инфаркты, инсульты. Отельное подразделение работает на ковид – и у него сроки подъезда вчера достигли больше 6 часов. Это не так и много», – сказал Креков.

Он объяснил, что многие люди, имеющие симптомы коронавируса, ждут, чтобы их госпитализировали. «Но 20% вызовов имеют характер неотложной помощи, а не скорой, и бригада уже на месте выясняет, что это легкий больной, которому иногда даже уже выписано лечение. Очень много причем молодых людей», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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