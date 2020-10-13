Свердловский чиновник рассказал, как перенес прививку от коронавируса: «Немного температурил, к утру все прошло»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса. Прививку российского производства чиновник поставил около двух недель назад.

«Я жив и замечательно себя чувствую. У меня не было никаких особых ощущений, за исключением первых суток, как и прогнозировалось. После введения прививки ночью немного поднялась температура, но вся симптоматика исчезла к утру. С момента прививки прошло почти две недели, но это только половина срока, который требуется, чтобы выработались антитела. Для вакцины «Спутник V» делается два укола. Я разговаривал с доктором, который также привился от коронавируса. Он тоже немного температурил первый день, у него была температура 37 с небольшим. Хочу сказать, что большая часть людей, которые сделали прививки, никаких дополнительных ощущений не испытали. Мы ведь все заполняем дневник наблюдения онлайн, который отслеживает Минздрав РФ», – поделился Креков сегодня на брифинге оперативного штаба.

Он также сообщил, как в Свердловской области проходит вакцинация от сезонного гриппа.

«На сегодня привиты 50% от запланированных нами категорий населения. До 15 ноября, и может, даже позже мы будем эту работу продолжать. В прошлую пятницу было получено 200 тысяч дополнительных доз вакцин от гриппа для взрослых, они направлены в больницы. В начале следующей недели ожидаем 150 тысяч вакцины для детей. И далее еще где-то 500 тысяч доз вакцины для взрослых получим. Очень многие люди хотят привиться от гриппа, и я благодарен жителям за сознательность», – добавил Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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