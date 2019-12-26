«В центре города канатка будет смотреться хорошо и красиво», – Высокинский

На пресс-конференции по итогам 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что городские власти не отказались от планов по строительству канатной дороги. Более того, рассматривают не один вариант. «Мы не останавливаемся на расчетах канатных дорог. Рассматриваются два варианта. Одна (линия) – от Академического до Ботаники. Вторая – от театра драмы в сторону Первомайской», – сказал он.

При этом мэр привел в пример Нижний Новгород, где канатка проходит над Волгой. «Такие линии работают в большом количестве городов, например, в Нижнем Новгороде. Не надо этого пугаться, со временем это может стать одним из видов городского транспорта», – отметил глава города.

Также Высокинский объяснил, почему власти отказались от проекта канатной дороги Химмаш – Центр. «Был красивый проект – сделать канатку от Химмаша до центра, но там высотные линии, не получается. Поэтому мы сейчас делаем расчеты, и когда подведем их, станет понятно по срокам, – добавил он. – А в центре города канатка будет смотреться хорошо и красиво».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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