Александр Высокинский о канатке в Екатеринбурге: «Мы просчитываем маршрут»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время отчета перед думой заявил, что в мэрии продолжается работа по проектированию канатной дороги.

«Мы сейчас просчитываем вариант маршрута Академический – Ботаника – Солнечный – Ботаника, и будем смотреть это направление в рамках общей транспортной схемы. Появится такой транспорт в городе или нет, но мы его не исключаем», – сообщил мэр.

Отметим, что идея строительства канатной дороги в Екатеринбурге с разным успехом обсуждается с 2011 года. Александр Высокинский в прошлом году предложил даже два варианта канатки – из Академического района на Ботанику и от театра драмы до улицы Первомайской. Более того, этой зимой мэр обещал представить общественности первый проект.

«С темой коронавируса мы немного отвлеклись. Но уверяю, что эти планы никуда не делись», – заявил Высокинский сегодня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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