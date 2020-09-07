Высокинский подписал постановление о создании канатной дороги на Уктусе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под канатную дорогу. Объект появится на территории горнолыжного комплекса Уктус, проект будет готовить одноименная управляющая компания. Как уточняется в постановлении, канатная дорога будет проходить по двум земельным участкам, которые находятся на территории ГЛК. На сайте горнолыжки указано, что сейчас есть только бугельные подъемники.

Добавим, Александр Высокинский ранее неоднократно рассказывал, что хочет видеть в Екатеринбурге канатную дорогу не только на горлолыжном курорте, но и как вариант общественного транспорта. По его словам, идет работа по проектированию канатной дороги. «Мы сейчас просчитываем вариант маршрута Академический – Ботаника – Солнечный – Ботаника, и будем смотреть это направление в рамках общей транспортной схемы. Появится такой транспорт в городе или нет, но мы его не исключаем», – сообщал мэр. В целом, обсуждение этого вида транспорта в городе идет с 2011 года. Попутно горожанам обещают когда-нибудь построить вторую ветку метро.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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