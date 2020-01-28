Через месяц Высокинский покажет горожанам проект канатной дороги из Академического

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал журналистам показать проект канатной дороги из Академического микрорайона до Ботаники. Одна из двух станций, по словам мэра, разместится возле станции метро. Градоначальник уточнил, что один из вариантов проекта готов – с ним уже ознакомились в мэрии. Но общественности представят презентацию только через месяц. «Мы вчера смотрели проект канатной дороги от Ботанического до Академического – там есть территории, где, по-хорошему, мы должны вырубать лес и делать дорогу, но канатка будет идти над зелеными насаждениями», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

СвЖД бьет тревогу: растет число погибших на железнодорожных путях. / Свердловские профсоюзы выйдут на митинг с требованием повысить зарплату. / Коммерсант отдал сотруднице фонда капремонта 10 млн рублей за победу в конкурсах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»