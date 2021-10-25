В Екатеринбурге построят канатную дорогу

Главгосэкспертиза России одобрила проект пассажирской канатной дороги в столице Урала. Проект планируется реализовать на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протяженность дороги по склону составит 597 метров, перепад высот – 96. Подъемник сможет перевозить до 600 человек в час.

«Раньше для подъема на гору они пользовались бугельным подъемником, который предназначен только для снежного времени года. Теперь для удобства спортсменов и гостей комплекса строится подвесная канатная дорога с двухместными креслами, которая будет открыта круглогодично», – говорится на сайте организации.

По информации Главгосэкспертизы, летом ее смогут использовать для подъема в гору велосипедисты, а также желающие посмотреть на Екатеринбург с высоты. Также в рамках проекта будет построено одноэтажное здание операторской станции для трассы.

Как писал «Новый День», бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступал за строительство таких дорог. Сначала экс-глава предлагал проложить путь от Химмаша до центра города. Когда эту затею реализовать не удалось, власти решили построить канатную дорогу от Академического до Ботаники или от театра драмы в сторону Первомайской.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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