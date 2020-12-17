Чиновники решили «устранить ворон» ради «умиротворения в парке». Если это удастся, расплодятся крысы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге чиновники борются с воронами в парке Зеленая Роща, который недавно открыли после реконструкции. Действительно, постоянные посетители обратили внимание на то, что птиц там много, и они оставляют следы – дорожки и скамейки испачканы пометом, хотя прежде, по отзывам некоторых горожан, такого не было. Впрочем, это лишь одно мнение. Другие постоянные посетители парка говорят, что ворон в Зеленой Роще было немало всегда, просто сейчас стало меньше деревьев после санитарной вырубки, и потому следы их жизнедеятельности стали заметнее.

Отпугиватели ворон в парке

Так или иначе, представители городского благоустройства решили заняться птицами в парке. «Вопрос устранения ворон с территории Зеленой Рощи находится в стадии проработки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там же уточнили, что на здании конторы екатеринбургского лесничества, что находится в одном из углов парка, ближе к перекрестку улиц Народной Воли и Шейнкмана, разместили отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro PA-4, который работает по утрам и вечерам. Посетители парка уже могли слышать специфические звуки, которые издает устройство. «Я думаю, как-то так звучат вопли раненого птеродактиля. Не знаю, как там птицам этот звук, мне жутковато», – сказал «Новому Дню» житель соседнего дома Алексей.

В мэрии, впрочем, отметили, что «отпугиватель уже применялся, положительный эффект наблюдался». На вопрос агентства о том, зачем вообще «устранять ворон», там сообщили следующее: «Они нарушают умиротворение парка».

Специалисты, впрочем, считают, что отпугивать ворон подобным способом неэффективно. «Это не имеет смысла, а главное, вороны и не «устранятся» с помощью отпугивателя. Зеленая Роща для них – место многолетней зимней ночевки, они питаются и гнездятся в других местах, а на ночь слетаются в парк, причем стаей. Да, они могут на время отлететь от пугалки, но она не может подействовать на них надолго и всерьез. Например, отпугиватель был установлен на крыше Ельцин-центра, когда туда стали прилетать вороны, но аппаратуру включили – и все, они больше не прилетают. С Зеленой Рощей другой случай. Это место привычное для них, из такого места их не согнать. Зато отпугиватели могут подействовать на других птиц, которые являются желаемыми обитателями парка, – синиц, дятлов, поползней», – рассказала «Новому Дню» орнитолог, создатель сообщества EkaterinBird Нина Садыкова.

Прежде звучала и другая оригинальная версия, чем именно помешали парку вороны. «Почему-то полюбили место вороны, не исключаю, что вороны забивают этих белок, их неимоверное количество. Надеюсь, к весне они успокоятся», – заявлял ранее представитель общества «Защита природы» Вадим Аверьянов.

Специалисты, впрочем, отмечают, что вороны с белками уживаются хорошо, в том числе – в Зеленой Роще. «Они могут конкурировать, белки могут разорять вороньи гнезда, а вороны могут вылавливать мелких бельчат, но это нормально, популяции белок это не вредит», – сказала агентству Нина Садыкова.

Она же объяснила, что единственный эффективный метод борьбы с воронами – это разорение их гнезд, что неактуально для истории с Зеленой Рощей, поскольку они прилетают в парк только на ночевку. Кроме того, если изгнать из города ворон, вместо них появится другая проблема. «Вороны в городе разводятся, потому что для них тут подходящие условия и избыток пищи, пока это существует – вороны тут будут. Как только мы ворон истребляем, как воробьев в Китае, мы получим размножение крыс. Это как с волками. Они могут представлять проблему, но совсем без них – еще хуже. То же и с воронами», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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