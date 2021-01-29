«Недовольных вообще нет». Благодаткова ответила хейтерам благоустройства Зеленой Рощи и сквера за оперным

Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова считает, что горожане довольны обновленными зелеными зонами в центре Екатеринбурга. Сегодня во время брифинга о рейтинговом голосовании по благоустройству парков журналисты ей задали вопрос: «Почему так много недовольных реконструкцией сквера за оперным театром и Зеленой Рощей?».

«Надо сказать, что сейчас недовольных вообще нет. И если кто-то посещает тот и другой объект, даже в зимний период, то в сквере у оперного театра очень много тех, кто заходит отдохнуть. Любой, даже небольшой объект зеленого хозяйства, позволяет посидеть в более тихом пространстве, в более комфортном и психологически разгружающем человека», – ответила Тамара Благодаткова. Она упомянула, что в сквере за оперным много фонтанов, много зелени, это все будет пользоваться популярностью летом. А что до претензий – то они поступали только в период реконструкции, когда проект еще не был завершен.

«Да, наверное, на стадии строительно-монтажных работ, когда кажется, что все плохо, что все не так, очень много было замечаний, вполне справедливые были замечания, а были просто те, кто чем-то был недоволен. Ну вот сейчас уже все устаканилось, и, на наш взгляд, все довольны и содержанием объекта, и тем, что в нем находится. Особенно, конечно, в летний период, мы зиму не учитываем. А в парке Зеленая Роща даже зимой на спортивной площадке очень большое оживление, даже в холодное время года, и мы этим очень довольны. Я думаю, что лето покажет, что все, что делается в части улучшения – это не плохо, а наоборот, хорошо. Просто призываю быть иногда терпимее друг к другу, а иногда задавать вопросы, на которые можно ответить. А не задавать их обобщенными – «почему все плохо». Если есть какие-то предложения – мы всегда их рассматриваем», – добавила председатель комитета.

Отметим, у горожан на самом деле было много претензий к ходу реконструкции сквера за оперным театром – впрочем, они были и у полпредства, и у областных чиновников. Подрядчик не выдерживал сроки и не справлялся с укладыванием плитки. А после окончания благоустройства оказалось, что в сквере очень много фонарей и их постоянно разбивают. Что касается Зеленой Рощи, то ее реконструкция длилась больше года, общественники обвиняли администрацию города в непродуманном проекте благоустройства парка, а подрядчиков – в плохом качестве работ. Подрядчик обвинил в ответ горожан в вандализме, а мэрия решила «устранить ворон», обвинив их в нарушении атмосферы умиротворения в парке.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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