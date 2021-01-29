В администрации Екатеринбурга назвали победителя народного голосования за благоустройство парка

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сегодня на брифинге рассказала, за благоустройство какой территории проголосовало большинство горожан. Во второй этап конкурса по благоустройству, победитель которого получит деньги из бюджета, вышли пять территорий: «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном, парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова, сквер «Опалихинский» на улице Опалихинской, летний парк «Уралмаш» в границах улиц Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов, сад имени Ф. Энгельса в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса. Из 155 тысяч проголосовавших 138 тысяч отдали голоса новым микрорайонам. Солнечный получил 68 926 голосов, а Академический – 68 753 голоса. За «Уралмаш» проголосовали чуть более 10 тысяч человек, за парк Энгельса 3 904 человека, за Опалихинский – 3 678 человека.

Как отметила Благодаткова, общественная муниципальная комиссия вчера рассмотрела итоги конкурса и приняла следующее решение: так как Преображенский парк и Солнечные аллеи получили практически равное количество голосов, обе территории будут включены в программу финансирования. Председатель комитета по благоустройству поблагодарила всех, кто принял участие, но посетовала, что в полуторамилионном Екатеринбурге проголосовали всего 155 тысяч человек.

«Новый День» ранее рассказывал о планах по развитию обоих парков. Преображенский – крупнейший городской парк в России. Его территория – 49,5 га, это почти в 4 раза больше широко известного московского Зарядья. В нем уже начали обустраивать прогулочные зоны в несколько ярусов, есть плотина, высаживают деревья, причем в том числе силами жителей Академического, в дальнейшем здесь обустроят еще две плотины, сделают музейную инфраструктуру, велодорожки, трекинг и многое другое.

Идея проекта в Солнечном в том, чтобы связать единой сетью небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны Солнечного, автомобилям доступ в зону отдыха закрыт. Здесь можно отдыхать, гулять, встречаться с друзьями и соседями, устраивать пикники или даже работать с ноутбуком. Детям тоже будет чем заняться – для них заработают интерактивные площадки. Отдельное внимание разработчики эскизных проектов уделили многоярусному озеленению и разноуровневому освещению.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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