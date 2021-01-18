«Солнечные аллеи» могут победить в конкурсе по благоустройству: стартует новое голосование (ФОТО)

На сайте администрации Екатеринбурга стартует второй этап рейтингового голосования по объектам благоустройства – победитель получит средства на развитие из муниципального бюджета. По итогам первого этапа одним из лидеров стали «Солнечные аллеи» – зеленое пространство в одноименном районе города.

Идея проекта в том, чтобы связать единой сетью небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны Солнечного, автомобилям доступ в зеленую зону закрыт. На аллеях можно отдыхать, гулять, встречаться с друзьями и соседями, устраивать пикники или даже работать с ноутбуком. Детям тоже будет весело – для них заработают интерактивные площадки. Отдельное внимание разработчики эскизных проектов уделили многоярусному озеленению и разноуровневому освещению.

Первый этап «Солнечных аллей» будет реализован в квартале будущего культурно-образовательного кластера, который несет общегородское значение. В него будут включены Центр художественной гимнастики (объект Универсиады 2023 года), Губернаторский лицей с блоком дополнительного образования, детский сад с центром дополнительного образования.

Проголосовать за зеленые зоны Солнечного можно на сайте мэрии с 21 по 28 января.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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