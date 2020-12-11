Заканчивается голосование по проектам благоустройства. Что может появиться в Преображенском парке

Осталось четыре дня до завершения голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в Екатеринбурге в 2021 году. Свое мнение выразить может каждый, сделать это просто – нужно зайти на сайт городской администрации и поставить отметку напротив одного из вариантов. Мэрия предлагает семь территорий, одна из которых – Преображенский парк в Академическом.

Накануне президент ГК «КОРТРОС» (девелопер Академического района, в ее состав входит АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое») Вениамин Голубицкий в ходе пресс-конференции рассказал, что планируется разместить в этом парке. «Это крупнейший городской парк в стране. В планах – благоустройство береговой зоны реки Патрушихи, которая является экологическим центром района. Сейчас построена одна плотина, планируется строительство еще двух. Кроме этого, планируем дальнейшее развитие парковой зоны. Продолжим [благоустройство парка] силами компании, жителей и муниципалитета. Планируем создавать музейную инфраструктуру, прогулочные зоны, строительство велодорожек, трекинга – это все будет. Парк будет развиваться, будет усиливаться его озеленение», – прокомментировал Голубицкий.

Преображенский – крупнейший городской парк в России. Его территория – 49,5 га, это почти в 4 раза больше широко известного московского Зарядья. В нем уже начали обустраивать прогулочные зоны в несколько ярусов, есть плотина, высаживают деревья, причем в том числе силами жителей Академического. В зимнее время в парке работает один из крупнейших в регионе катков, созданный на открытом водоеме.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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