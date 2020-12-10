Президент ГК «КОРТРОС» анонсировал строительство еще одного Академического в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ведется строительство второй очереди Академического, который скоро станет новой восьмой административной единицей. А после того как вторая очередь будет завершена, ГК «КОРТРОС» планирует начать в городе еще один проект. О планах по освоению новой территории и о том, что будет с Преображенским парком и трамваем, сегодня на пресс-конференции рассказал президент группы компаний Вениамин Голубицкий.

«Академический мы второй очередью не заканчиваем, будет новый проект – А2 – рядом с Академическим и Солнечным, он займет территорию около 360 га», – анонсировал Голубицкий. Планируется, что в новых кварталах квартиры по площади и цене будут еще разнообразнее, а за счет уже готовой инфраструктуры самые бюджетные варианты планируется сделать еще дешевле. С самого начала идеология Академического состояла в том, что мы продаем не квадратные метры, а образ жизни. Условия отдельной квартиры могут отличаться в зависимости от стоимости, а вот общий быт – парк, школы, Академия тенниса, Дворец дзюдо, которые скоро появятся в районе, медицина – все это должно быть доступно всем и не зависеть от кошелька жителей», – отметил Голубицкий.

Что касается развития Академического, то со следующего года здесь планируется начать строительство трамвайной линии. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» подготовило проектную документацию, она прошла госэкспертизу, теперь дело за городскими властями. «Мэр Екатеринбурга анонсировал, что в следующем году приступят к строительству трамвайной линии. Роль Академического – мы вложились в экспертизу, дальше это вопрос тендера и вопрос, который в руках муниципалитета», – отметил Голубицкий.

В ближайшем будущем в Академическом появятся администрация района и другие административные структуры. Застройщик также продолжит заниматься Преображенским парком. «Это крупнейший городской парк в стране. В планах – благоустройство береговой зоны реки Патрушихи, которая является экологическим центром района. Сейчас построена одна плотина, планируется строительство еще двух. Кроме этого, планируем дальнейшее развитие парковой зоны. Надо понимать, что там создан искусственный ландшафт. Академический строился на болоте, когда мы начинали, мы с трудом нашли кусочек земли, куда вертолет посадить, чтобы обозреть... Продолжим [благоустройство парка] силами компании, жителей и муниципалитета. Планируем создавать музейную инфраструктуру, прогулочные зоны, строительство велодорожек, трекинга – это все будет. Парк будет развиваться, будет усиливаться его озеленение», – рассказал Вениамин Голубицкий.

ГК «КОРТРОС» занимается масштабными проектами и в других регионах. В Перми компания создает новый центр города, в Москве реализует видовой проект на территории Северного порта, в Подмосковье строит район на 700 тысяч квадратных метров со школами, детсадами, ТРЦ, деловым кластером. В этом году девелопер отмечает 15-летие. «За историю компании мы построили почти 3,5 млн квадратных метров, работали в 12 городах, построили почти 200 жилых домов. Были пионерами комплексного освоения территории, рискну даже сказать, что термин появился с нашей легкой руки, мы продвигали идеологию и соответствующие нормативные акты. У нас есть и нетипичные для девелоперов проекты – в рамках государственно-частного партнерства компания обеспечивает строительство таких объектов, как поликлиники, станция скорой помощи, детские сады – 18 садов, шесть школ. Особое внимание уделяем общественным пространствам. Самый крупный парк в Екатеринбурге, он по площади больше Зарядья, еще мы сохранили в Перми старинный парк с липами и дубами. Начинали делать «умные» квартиры, продолжили «умными» домами и выходим на «умный» город в квартале Академический», – рассказал Голубицкий.

Несмотря на пандемию, этот год он отметил как успешный, объем введенной недвижимости к его концу превысит 300 тысяч квадратных метров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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