На ПМЭФ-2021 подписано соглашение о создании «второго Академического» в Екатеринбурге

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о создании в Екатеринбурге еще одного крупного жилого района на 290 тысяч человек. Застройка планируется в южной части города. Подписи под документом оставили свердловский губернатор Евгений Куйвашев, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, сообщает ДИП губернатора.

Предполагается, что в течение ближайших 15-20 лет территория Екатеринбурга вырастет почти на четверть, в городе будут жить около 1,8 миллиона человек.

«С группой компаний КОРТРОС мы ведем переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детским садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами», – прокомментировал Куйвашев. Добавим, о «втором Академическом» ранее говорил и Вениамин Голубицкий.

Строительство Академического района началось в 2007 году. Это был первый проект комплексного освоения территорий. В октябре 2021 года Академический получит официальный статус восьмого административного района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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