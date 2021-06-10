Полпред президента пообещал поддержку в строительстве «второго Академического»

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, перечисляя важнейшие инвестпроекты ближайшего будущего, с оптимизмом отозвался о проекте строительства в Екатеринбурге нового микрорайона.

«Свердловская область подписала серьезное соглашение, и я думаю, в ближайшее время мы получим продолжение, потому что планируется визит директора «Дом.рф» Виталия Мутко. И мы будем этот проект обсуждать – прежде всего, конечно, регион, но и мы поможем, чем сможем, – соглашение с КОРТРОС и «Реновой» по строительству нового микрорайона в Екатеринбурге, который уже окрестили «вторым Академическим» и планируется, что там будут жить 290 тысяч человек. Там будут большие затраты на инфраструктуру. Много инструментов может предложить «Дом.рф», в частности, инфраструктурные облигации, этим воспользуется субъект как раз в рамках этого проекта. Поэтому это тоже достаточно интересная история. Она уже достаточно отработанная, она уже разогретая, и я уверен, что уже в ближайшее время этот проект уже получит, как мы говорим, практическое и применение, и предназначение».

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о создании в Екатеринбурге еще одного крупного жилого района на 290 тысяч человек. Застройка планируется в южной части города. Подписи под документом оставили свердловский губернатор Евгений Куйвашев, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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