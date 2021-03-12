Жители дворов в Пионерском поселке жалуются на стаи ворон, которые кружат над домами и детским садом (ВИДЕО)

Вороны атаковали дворы на улице Менделеева в Пионерском поселке. Жители говорят, что каждый день слетаются десятки, если не сотни, птиц. Вороны растаскивают мусор, пугают детей в садике, мешают своими криками. В мэрии города посоветовали обратиться в управляющую компанию, поскольку нашествие ворон может быть связано с некачественной уборкой мусора.

Нашествие ворон

В редакцию «Нового Дня» обратились жители домов на улице Менделеева. Екатеринбуржцы рассказали, что этой зимой ежедневно в район слетаются десятки ворон. Они гадят, кричат, пугают жителей, а также растаскивают мусор из всех баков.

«Вороны кружат над детским садом на Менделеева, 14а, над соседними дворами. Их очень и очень много», – говорят горожане.

В комитете благоустройства мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что отпугиватели в городе устанавливают специалисты Зеленстроя. Но организация обслуживает только парки и скверы. Например, отпугиватель установили в Зеленой Роще, поскольку там ночуют стаи ворон. Но за ворон во дворах жилых домов Зеленстрой не отвечает. В комитете посоветовали екатеринбуржцам обратиться в управляющую компанию.

«Наличие большого количества ворон во дворе жилого дома может говорить о неправильной организации хранения бытовых отходов, несвоевременном их вывозе», – отметили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее «Новый День» рассказывал, что чиновники борются с воронами в парке Зеленая Роща, который недавно открыли после реконструкции. Постоянные посетители обратили внимание на то, что птиц там много, и они оставляют следы – дорожки и скамейки испачканы пометом, хотя прежде, по отзывам некоторых горожан, такого не было. На здании конторы екатеринбургского лесничества, что находится в одном из углов парка, разместили отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro PA-4, который работает по утрам и вечерам. Посетители парка слышат специфические звуки, которые издает устройство. Но в борьбе с воронами это пока не очень помогает.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.03.21

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